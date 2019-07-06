Королева Великобритании не посетит крестины сына Меган Маркл
• 04:11 • 6 июля 2019
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Елизавета II присутствовала не на всех крестинах своих внуков
Фото: Взято из Twitter (twitter.com/RoyalFamily)
Королева Великобритании Елизавета II не сможет присутствовать на крестинах Арчи, сына Меган Маркл и Принца Гарри. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Уточняется, что королева отказалась присутствовать на мероприятии, так как планирует провести эти выходные вместе с принцем Филиппом в Сандрингеме. Там она посетит Королевский конный завод.
Елизавета II присутствовала не на всех крестинах своих внуков. Тем не менее, ранее она сообщала о своем желании побывать на празднике первого ребенка принца Гарри.
Изначально мероприятие должно было состояться 5 июля в Виндзорском замке, но Меган Маркл перенесла его на 6 июля, так как королева и принц Чарльз не смогли присутствовать на нем в этот день.
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