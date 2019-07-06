Сапсерфинг, йога и воздушные змеи: чем удивит москвичей экопикник

• 11:20 • 6 июля 2019
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Фото: официальный портал мэра Москвы
В программе: сапсерфинг, запуск воздушных змеев, йога, а также конкурсы и викторины
Фото: официальный портал мэра Москвы
В субботу, 13 июля, в столице пройдет экопикник. Он начнется в 11:00 в Серебряном бору на пляже № 2. Закончится мероприятие в 19:00.
В программе: сапсерфинг, запуск воздушных змеев, йога, а также конкурсы и викторины. А любители книг смогут обменяться литературой в пункте буккроссинга.
Кроме того, в Серебряном бору можно будет послушать живую музыку под открытым небом. Здесь пройдет необычный концерт — с помощью музыкальных инструментов исполнители перенесут слушателей в разные города. Скрипка напомнит о Венеции, аккордеон — о Париже, а саксофон — о Нью-Йорке, передает официальный сайт мэра Москвы.
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Фото: официальный портал мэра Москвы
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