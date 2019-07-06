Владимир Зеленский назначил нового губернатора Львовской области
• 12:24 • 6 июля 2019
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Изданный указ президента опубликован на официальном сайте Зеленского
Фото: официальный сайт Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский официальным указом назначил нового губернатора Львовской области. Им стал Маркиян Мальский.
Также Зеленский другим документом снял с этой должности предыдущего главу Львовской области Ростислава Замлинского. Он был временно исполняющим обязанности губернатора.
Ранее сообщалось, что 6 июля Зеленский подпишет указ о назначении главы не только Львовской, но и Закарпатской области.
Изданный указ президента опубликован на его официальном сайте.
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