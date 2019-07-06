Яна Рудковская рассказала, что ей не нравится перспектива стать бабушкой

Музыкальный продюсер Яна Рудковская рассказала о романтических увлечениях своих сыновей и заявила, что думать о любви ее детям пока рано.

На протяжении последних 10 лет Рудковская состоит в браке с известным фигуристом Евгением Плющенко. Супруги воспитывают общего сына Сашу. Кроме того, у Яны есть сыновья от брака с бизнесменом Виктором Батуриным — 17-летние Андрей и Николай.

Рудковская тщательно контролирует жизнь своих детей. В том числе и их любовные увлечения. Например, она уверена, что Саша в свое время сам сделает выбор в пользу карьеры.

— Поверьте, я не дам, чтобы любовь вскружила голову. Не думаю, что он может пожертвовать спортом ради чувств, — заявляет Рудковская.

Со старшими сыновьями у Яны выстроились доверительные отношения. Они доверяют ей все секреты и даже показывают фотографии своих избранниц. Однако по мнению Рудковской, думать о любви им еще рано.

— Сейчас старшим сыновьям нужно думать о поступлении: один хочет в МГУ, второй — в МГИМО. Любовь может и подождать. К тому же перспектива стать бабушкой мне пока совсем не нравится. Надеюсь, это не скоро случится. Пока я хочу еще один раз стать мамой, — приводит слова Яны «СтарХит».

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