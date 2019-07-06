Почему аэротакси в Москве может «разбиться» о реальность

Холдинг «Вертолеты России», входящий в госкорпорацию «Ростех», объявил о намерении запустить аэротакси в Москве и Подмосковье. Предполагается, что такая услуга появится в 2025 году, а ее ориентировочная стоимость составит 12 000 рублей в час с пассажира. «Вечерняя Москва» решила связаться с холдингом, чтобы узнать все подробности проекта.

В пресс-службе холдинга от развернутого комментария воздержались, однако рассказали о запуске первого в России конкурса технологических проектов в области развития воздушного транспорта и его интеграции в городскую среду. В конкурсе под названием Sky.Tech PRO будут оцениваться проекты по 12 направлениям, среди которых новые виды летательных аппаратов, искусственный интеллект, робототехника и умная мобильность.

По словам директора по инновациям холдинга «Вертолеты России» Андрея Шибитова, крупнейшие мировые производители авиационной техники работают над концепцией создания аэромобильного транспорта для городской среды. Поясняя мотивы проведения форума для российских программистов, дизайнеров и менеджеров, Шибитов отметил:

— Для создания российского рынка воздушного городского транспорта авиапромышленность нуждается в инновационных разработках и идеях талантливых специалистов: инженеров, ученых и IT-разработчиков.

Призовой фонд хакатона составляет 500 000 рублей.

Однако, как оказалось, не все так радужно: между техническим решением поставленной задачи, даже футуристической, и воплощением подобного проекта в жизнь существует большая разница. Это выяснил корреспондент «Вечерней Москвы», побеседовав со специалистом в области права, а также одним из родоначальников вертолетного движения России.

Александр Климчук, президент вертолетной компании «Аэросоюз», которая специализируется, помимо прочего, на продаже летательных аппаратов малой авиации, рассказал, что существует система безопасности полетов. Ее назначение — эффективное решение вопросов предотвращения авиационных происшествий. В основе ее, помимо технических решений, неукоснительного исполнения регламента, работы метеослужб, лежит множество других факторов. Например, разработка, введение и контроль за выполнением правил, устанавливающих обслуживание и осуществление воздушного движения. Он пояснил:

— Предполагаемая цена полета для пассажира на «вертолете-такси» в 12 000 рублей, о которой пишут, правдоподобна. Полетный час вертолета Robinson 44 — не более 40 000 рублей. Он может взять трех пассажиров. Даже над таким большим городом, как Москва, перевозки будут длиться минут 10–15. Получается, вертолет, рассчитанный на 4–5 пассажиров, будет приносить прибыль. Это рентабельно. При условии, что он будет работать, а не простаивать, — отметил собеседник «ВМ».

По его словам, помимо серийного производства вертолетов для перевозок городских пассажиров, естественным образом предполагается планировка и построение множества вертолетных площадок.

— Это не очень сложно. Площадки регистрируются. Есть процедура получения аэронавигационного паспорта. Существует «но». Вызывает вопросы правовая сторона. В плане разрешения полетов я затрудняюсь прогнозировать. Над всеми городами России вертолеты летать могут, в Москве — нет. Здесь введены свои правила. Запрет был подписан еще Лужковым, а в 2016 году запретная зона над Москвой утверждена приказом Минтранса. Как разработать и принять новые правила, мало кто понимает, — пояснил Климчук.

Леонид Ольшанский, известный адвокат и вице-председатель Движения автомобилистов России, также в беседе с корреспондентом выразил скепсис о возможности появления в Москве вертолетного такси даже через семь лет.

— Для того, чтобы вертолетные перевозки заработали, нужно внести дополнения и изменения через Государственную думу в целый ряд законов: о воздушном транспорте, правах потребителей, в Кодексе об административных правонарушениях. Существуют правила дорожного движения. Очевидно, должен быть разработан аналогичный документ для воздушного такси. Причем он более сложен во всех отношениях по очевидным причинам, это воздушное пространство. В десятки федеральных законов надо вносить поправки. Это работа для специалистов по административному законодательству, защите прав потребителей, узких специалистов в области воздушного транспорта, — подчеркнул собеседник.

Он пояснил, что сначала должен быть разработан проект о внесении изменений в целый ряд нормативных актов Российской Федерации. Потом проект должен быть утвержден группой депутатов или правительством. Рабочая группа специалистов, как правило, заседает около года, затем президент, парламент или правительство вносит этот проект на рассмотрение в Думу. Еще не менее года проект будут рассматривать профильные комитеты Госдумы, последуют первое чтение, второе, третье, утверждение Советом Федерации, утверждение президентом и, наконец, публикация.

Таким образом, даже при успешных разработке и создании инфраструктуры по производству летательных аппаратов под проект «авиатакси», построении предприятий, обучении и наборе специалистов — водителей (пилотов) (что, несомненно, займет не один год) несколько лет уйдет также на «бумажную» работу — долгую и обязательную.

Несомненно, когда-нибудь служба авиатакси появится. И не только в Москве, это очевидно. Прогресс дарит нам бытовые новшества, о которых наши предки читали в произведениях фантастов. Это сеть Интернет, мобильная связь, микроволновые печки и многое другое. Но заказывать аэротакси пока что рано.

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