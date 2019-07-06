Пятикратный перегруз перевернувшегося катера подтвердили в СК
• 13:06 • 6 июля 2019
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Представители Следственного комитета заявили, что именно перегруз привел к трагедии
Фото: ГСУ СК России по Москве
Представители Следственного комитета РФ подтвердили, что перевернувшийся в Черном море 5 июля прогулочный катамаран был перегружен почти в пять раз.
На судне, по обнародованным сведениям, находились 55 человек. Вместимость катамарана — 12 пассажиров.
Как передает ТАСС сообщение от пресс-службы Южного следственного управления на транспорте СК РФ, именно перегруз привел к тому, что судно перевернулось. Это произошло на расстоянии примерно 100 метров от берега.
Напомним, что двое пассажиров перевернувшегося судна погибли.
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