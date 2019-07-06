Голикова подписала распоряжение о реализации плана развития волонтерства
• 13:24 • 6 июля 2019
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Указа, подписанный Голиковой, опубликован на сайте Правительства страны
Фото: Официальный сайт Кремля
Заместитель председательства Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова подписала документ, который утверждает план реализации Концепции развития волонтерства вплоть до 2025 года.
Соответствующий указ опубликовали на официальном сайте Правительства.
Отметим, что концепция предполагает развитие информационной, образовательной, ресурсной и другой поддержки деятельности волонтеров.
Добровольцы будут работать в учреждениях социального обслуживания населения, образования, здравоохранения и не только. Волонтеры также займутся оказанием помощи гражданам при возникновении чрезвычайных ситуаций.
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