Амстердам отказал Евровидению. Скоро все откажут...

По итогам последнего Евровидения, право принимать конкурс в 2020 году выпало Нидерландам — именно их исполнитель Дункан Лоуренс занял первое место. Почему мне так смешно?

Все радовались и ликовали. Пока не дошло до дела. В итоге Гаага и Бреда отказались принимать у себя конкурс (под благовидными, естественно, предлогами). Почетное право досталось Амстердаму, который… тоже отказался! Извиняясь, мэр Фемке Халсема пояснила, что концертный зал, в котором планировалось провести мероприятие, забронирован на это время и договоренности отменить нельзя. Ищем другой, пояснила Фемке, но пока никак не находится.

Ага, конечно. Амстердам это же крошечная деревенька: десять домов и один клуб на всех. Другого-то ничего и не найти.

Кстати, когда Лазарев поехал выступать, я боялась — вдруг победит… Фото: https://www.instagram.com/lazarevsergey/

То есть понятно: Амстердам Евровидению отказал. Вслед за другими городами. В прошлом году, кстати, в Тель-Авиве тоже были терки какие-то на эту тему. Кажется, хотели проводить, но только за деньги. То есть «честь» провести конкурс уже никакая не честь, а, в принципе, большая проблема: и денежная, и по обеспечению безопасности, и вообще, простите за просторечный оборот, «гимор». Вот в чем засада: победы по-прежнему хочется (первое место!), а вот принимать потом у себя весь этот хоровод, да еще приправленный политическими скандалами, не хочется.

Кстати, когда Лазарев поехал выступать, я боялась — вдруг победит… И вся эта шобла приедет на следующий год к нам! Это ж такие затраты, да еще и при сомнительной «чести».

Когда-то действительно прекрасный конкурс конкурс Евровидение, навсегда запомнившийся выступлением группы АББА, клешами, блестками и хитами на все времена, увы, впал в маразм. Стал конкурсом фриков, в котором кого уже только не было. И чем дурнее выглядит певец, тем больше шансов у него попасть на вершину. Прошлогодняя израильская бойкая «боди-позитив», Кончита Вурст — всех не перечислишь, не упомнишь. Да и не надо.

Евровидение не дарит ни одного хита, который после конкурса начинает петь весь мир. К сожалению, это стал конкурс политических интриг, конфликтов и взаимных оскорблений. Он не располагает к дружбе между странами, наоборот, из года в год является каким-то яблоком раздора, которое кусают фрики. Люди не дураки, и постепенно от Евровидения отваливаются зрители, поклонники, города, которые готовы с распростертыми объятиями принять конкурс… Скоро начнут отваливаться страны-участники. Быстрей бы мы «отвалились».

Лучше бы этот конкурс оставался простым и милым «конкурсом домохозяек»… Так в свое время эстеты его презрительно именовали, даже не предполагая, во что это очаровательное действо может превратиться.

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