МЧС предупредило жителей Подмосковья о непогоде в течение дня 6 июля
В ближайший час с сохранением в течение дня в Московской области ожидаются гроза, град и усиление западного ветра с порывами до 12–17 метров в секунду, сообщает пресс-служба МЧС по Подмосковью.
Граждан призывают быть осторожными и внимательными. Не стоит прятаться от непогоды рядом со стенами домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов и недостроенных зданий, а также под деревьями. В ведомстве также отметили, что не рекомендуется подходить к оборванным проводам или раскачивающимся вывескам.
Кроме того, автомобилистов призвали поставить машину в гараж. При отсутствии такой возможности водителям советуют парковаться дальше от деревьев или слабо укрепленных конструкций, сообщает агентство «Москва».
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