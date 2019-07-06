Дэвид Бекхэм огородил свой особняк колючей проволокой
Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм и его жена Виктория решили огородить свой особняк колючей проволокой. Дом звездной пары находится в Котсуолде.
Такое решение четы Бекхэм имеет логичное объяснение. Некоторое время назад в их особняк пытались проникнуть злоумышленники. После этого семья и решила усилить меры безопасности.
Однако не все находят колючую проволоку уместной мерой для сохранения сохранности своего жилища. Например, соседи Бекхэмов недовольны таким решением. По их мнению, теперь дом бывшего футболиста и певицы напоминает, скорее, место заключения преступников.
— Я был удивлен, узнав, что им не нужно разрешение на планирование. Теперь это место напоминает Колдиц (замок, который использовали в качестве тюрьмы), — цитирует одного из соседей звездной пары The Sun.
Напомним, что Дэвид и Виктория в браке уже 20 лет. На данный момент они вместе с детьми отмечают юбилей семейной жизни во Франции.
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