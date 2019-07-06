Сергей Собянин поздравил с днем рождения Тамару Синявскую

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с 76-летием народную артистку СССР Тамару Синявскую. Поздравительная телеграмма появилась в субботу, 6 июля, на официальном сайте главы города.
— Выдающаяся певица и педагог, вы вносите большой вклад в развитие отечественного и мирового оперного искусства. Ваше уникальное и безграничное творчество объединяет города, страны и народы. У вас множество почетных званий, наград, и среди них — любовь миллионов слушателей, которые восхищаются вашим неподражаемым меццо-сопрано, артистизмом и обаянием, — сказал мэр.
Советская и российская оперная певица, педагог, обладательница многочисленных наград Татьяна Синявская родилась в 1943 году в Москве. Она выступала в оперных театрах по всему миру, давала концерты в Южной Корее и Японии.
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