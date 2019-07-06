Сергей Собянин пригласил горожан на Московский марафон

• 14:32 • 6 июля 2019
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Мэр Москвы отметил, что 22 сентября пройдет самый массовый забег России
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»
Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей столицы принять участие в Московском марафоне.
— 22 сентября пройдет Московский марафон. Присоединяйтесь к самому массовому забегу России, — написал глава города на своей странице в Twitter.
Участники смогут попробовать свои силы в забеге на дистанциях 42,2 и десять километров. Маршрут забега проходит по самому центру столицы: по набережным Москвы-реки, по Садовому и Бульварному кольцам, улице Тверской и Театральному проезду.
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