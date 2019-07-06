Психолог посоветовал устанавливать на телефоне напоминание о подготовке ко сну
Если установить напоминание о подготовке ко сну на своем телефоне, то сон станет более полноценным, сообщает Анастасия Макарова, медицинский психолог Центра расстройств пищевого поведения Психиатрической клинической больницы № 1 имени Алексеева.
— Можно ставить «напоминалку» на телефоне за час до того, как лечь спать, о подготовке ко сну. Это нужно для того, чтобы ваш сон был более полноценным, чтобы вы вовремя легли спать, — заявляет Макарова.
Психолог объясняет, что во время подготовки ко сну организм переходит в более спокойный режим. Люди выключают громкую музыку, отпускают тревоги и переживания.
Кроме того, Макарова посоветовала уделять время самому себе, так как это поможет успокоить нервную систему.
— Человеку необходимо хотя бы какое-то время, когда он может остаться наедине с собой, когда вас никто не отвлекает и вы можете заняться тем, что вам нужно, — приводит слова психолога агентство «Москва».
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