Материнский капитал при разводе

Ко мне обратилась жительница столичного района Дорогомилово. Она написала: «Мы с мужем прожили в браке 18 лет. Приватизировали квартиру, приобрели автомобиль, гараж для него. За городом построили дачный дом. В него вложили почти 400 тысяч рублей материнского капитала, полученного на второго ребенка. Неожиданно отношения испортились, мы разводимся. Муж требует все имущество поделить пополам. Судья районного суда его поддерживает. У меня другая точка зрения: дачу мы построили не на совместно нажитые деньги, а на материнский капитал. Кто же из нас прав?»

Вашу проблему совсем недавно проанализировал Верховный суд России и указал, что суды первой инстанции очень часто формально трактуют положения статей 38 и 39 Семейного кодекса РФ, согласно которым все имущество и денежные накопления, нажитые в браке, делятся поровну между супругами.

При этом суды очень часто упускают важное положение: к нажитому во время брака имуществу относятся в том числе полученные каждым из супругов денежные выплаты, не имеющие специального назначения (пункт 2 статьи 34 СК РФ). Так вот материнский (семейный) капитал имеет специальное целевое назначение, не является совместно нажитым имуществом супругов и поэтому не может быть разделен между ними.

Материнский (семейный) капитал имеет специальное целевое назначение, не является совместно нажитым имуществом супругов и поэтому не может быть разделен между ними Фото: https://pixabay.com

Учитывая вышеизложенное, суды различных инстанций должны все имущество разделить на три блока. Первый — имущество, принадлежавшее каждому из супругов до брака. Оно не считается совместно нажитым и дележу не подлежит.

Второй — имущество, нажитое во время брака. К нему (в данном примере) относятся и квартира, и машина, и гараж. Если в банках имеются денежные средства, полученные каждым из супругов, то они делятся тоже пополам.

Третий — средства материнского капитала. Верховный суд разъяснил, что эти деньги делятся не пополам, а на количество членов семьи, то есть 400 тысяч рублей суд обязан поделить на четыре части: по одной четвертой каждому из супругов и каждому из детей. Так что вашему мужу после определения Коллегии по гражданским делам Верховного суда районный суд может присудить только одну четвертую дачи. Если бы у вас было трое детей, тогда каждому члену семьи полагалась бы одна пятая дачного домика.

Таким образом, закон о материнском капитале полностью на стороне детей.

Если суд говорит, что вам полагается половина автомобиля, нажитого во время брака, тогда это отдельный суд об определении порядка пользования имуществом. Один из супругов может забрать автомобиль и отдать половину его стоимости деньгами. Возможно и мировое соглашение: машина и гараж для хранения передаются мужу, а дачный домик — жене. Или наоборот.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»