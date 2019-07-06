Ученый объяснил резкие перепады температуры в Москве

Мировые СМИ сообщают о «странностях» с погодой. Рекордное потепление зарегистрировано на Аляске — там температура воздуха поднялась до 32,2 градуса по Цельсию.

На протяжении последних нескольких месяцев не устает удивлять погода и в России. В столице, например, наблюдаются значительные перепады температуры от плюс 32 до плюс 15 и обратно. Синоптики, в свою очередь, прогнозируют холодный июль в столице. Выдвигаются самые различные теории, объясняющие причины происходящего, — от «смещения» времен года и наступления глобального потепления до применения климатического оружия супердержавами.

Для того чтобы отделить правду от вымысла, корреспондент «ВМ» обратился в Росгидромет и попросил прокомментировать ситуацию с научной точки зрения. Вот что рассказал заместитель начальника ситуационного центра Анатолий Цыганков:

— Лет 20 подряд наши метеорологи говорят, что климат теплеет. Многолетние статистические данные по планете Земля и Северному полушарию в частности это подтверждают. Весна этого года была самая теплая за все время наблюдений. Возможно, это всеобщее потепление. Сдвиг времен года маловероятен, прихода осени раньше срока не будет. При глобальном потеплении и осень, и зима наоборот должны отступить.

Ученый пояснил, что не стоит путать погоду и климат. Общую картину метеорологи могут обрисовать путем анализа накопленной информации.

— Чтобы понять, что происходит в плане изменения температуры, сравнивать надо среднестатистические данные по определенному дню за 30 лет (с 1961 по 1991 год) и соответствующие показатели в настоящее время. Да, изменения есть. Температура повышается. Последние шесть лет она «ползет» вверх на полградуса–градус в год.

Весна этого года оказалась самой теплой в Северном полушарии за все время наблюдения, включая Арктическую зону Фото: https://pixabay.com

Анатолий Цыганков рассказал и о глобальных климатических изменениях. В качестве иллюстрации он привел перемены, которые происходят в траектории теплого океанского течения Гольфстрим:

— Скорее всего, здесь замешаны уже факторы астрономического масштаба. Например, угол наклона вращения земной оси немного изменился. Или изменилась траектория движения Земли относительно Солнца и других планет. Этого достаточно. Гольфстрим меняется — это факт.

Впрочем, по словам научного сотрудника Росгидромета, некоторые теоретики видят в подобных событиях вину человека и требуют немедленно остановить производство всех крупных предприятий.

Сам Анатолий Цыганков объясняет глобальное потепление цикличностью. Ведь небесные тела движутся на самом деле не по эллиптическим орбитам, а по кривым синусоидам. Он полагает, что в результате определенных колебаний в ритме планет на Земле через равные промежутки времени наступают как похолодание (вплоть до ледниковых периодов), так и потепление. Земля оказывается то ближе к Солнцу, источнику тепла, то дальше. По словам Цыганкова, некоторые ученые считают, что потепление, которое мы ощутили, — на самом деле небольшое кратковременное повышение температуры на фоне глобального похолодания.

— Через 200 лет наши правнуки, возможно, увидят, что никакого потепления не было.

Что касается резких перепадов давления, внезапных дождей и изменения температуры в столице России, то причиной тому синоптик называет расположение Москвы. Мегаполис находится там, где встречаются атмосферные фронты. С юга на Москву движутся массы воздуха со стороны Каспия, Средней Азии, Пакистана. Они прогретые и сухие. Со стороны Архангельска, Баренцева моря, Арктики идут холодные атмосферные потоки.

— Почему-то все считают «городом дождей» Санкт-Петербург. У москвичей таких пасмурных дней больше! Мы живем в зоне контрастов. В летнюю жару могут ворваться дни, напоминающие своей прохладой начало мая.

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