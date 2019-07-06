МИД считает концепцию по «противодействию Кремлю» голосом из прошлого
Концепция по «противодействию Кремлю» под авторством Агентства по международному развитию является голосом из прошлого, уверены в Министерстве иностранных дел Российской Федерации.
Данная концепция, как подчеркнули дипломаты, представляет собой инструмент идеологической борьбы.
В МИД отметили, что содержание документа пугает тем, что Москва якобы пытается повсюду подорвать демократию. Это навело дипломатов на размышления относительно адекватности авторов концепции.
Так, российская сторона неоднократно заявляла, что открыта для конструктивного взаимодействия с Соединенными Штатами с учетом интересов сторон.
— Концепция откровенно направлена на насаждение русофобии в мире, — отметили в пресс-службе дипмиссии.
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