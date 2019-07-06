Около 150 преображенцев приняли военную присягу в Музее Победы
Около 150 новобранцев 154-го отдельного Преображенского комендантского полка приняли военную присягу в Москве. Мероприятие провели в Музее Победы, расположенном на Поклонной горе.
Церемония прошла в субботу, 6 июля.
— В Зале славы на мраморных пилонах высечены имена порядка 12 тысяч Героев Советского Союза и Российской Федерации. Тут призывники приносят клятву верности уже более 20 лет, — рассказали представители Музея Победы.
Уточняется, что церемония закончилась показательными выступлениями Преображенского полка.
По словам командира полка полковника Дмитрия Стреха, принимать присягу в таком величественном зале — это большая честь для новобранцев.
Для того чтобы попасть в Преображенский полк, к кандидатам предъявляют жесткие требования, среди которых — высокий рост, а также хорошая физическая подготовка.
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