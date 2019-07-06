Капитан перевернувшегося катера в Черном море вез людей незаконно
У задержанного правоохранителями капитана катамарана «Атолл» отсутствовала лицензия на перевозку пассажиров.
Данное судно перевернулось в Краснодарском крае вечером 5 июля.
— Судоводитель не был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, лицензии на перевозку пассажиров на морском транспорте у него нет, — заявил заместитель прокурора южной транспортной прокуратуры Валерий Козлов.
По его словам, катамаран был перегружен в 4,5 раза. На место, где он затонул, прибыли специалисты. Они следят за возможным разливом нефтепродуктов в Черном море.
Напомним: в результате происшествия в Краснодарском крае около населенного пункта Джубга перевернулось прогулочное судно. Погибли два человека. На борту было 55 человек, передает «Российская газета».
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