МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в столице 6 июля
• 18:21 • 6 июля 2019
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Предупреждение действует до 19 часов
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям выпустили прогноз о неблагоприятных погодных условиях, ожидающихся в Москве.
По словам представителей ведомства, 6 июля в городе прогнозируются дождь и гроза.
— До 19 часов субботы местами в столице ожидаются дождь, гроза, усиление западного ветра при грозе с порывами до 15 метров в секунду, — говорится в новости на сайте МЧС.
Московским водителям напомнили, что надо соблюдать дистанцию и скоростной режим.
Пешеходам при усилении ветра рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
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