Посольство РФ в США устанавливает, есть ли пострадавшие россияне при взрыве во Флориде
Консульский отдел посольства России в Соединенных Штатах выясняет, есть ли россияне среди пострадавших при взрыве газа в торговом центре в штате Флорида.
Взрыв в ТЦ раздался 6 июля, на месте происшествия находятся спасатели.
Согласно предварительным данным, при взрыве пострадали 20 человек, точная информация выясняется.
— Консульский отдел Посольства России в Вашингтоне выясняет, не пострадали ли при взрыве газа в городе Плантейшн наши сограждане, — говорится в заявлении представителей дипмиссии.
Консульский отдел Посольства России в Вашингтоне @RussiaInUSA выясняет, не пострадали ли при взрыве газа в г.Плантейшн, шт. Флорида, наши сограждане. В соответствии с установленной процедурой запросили госдеп США. pic.twitter.com/Q9QGumV7nk— Russian Consulate (@RusConsulateDC) 6 июля 2019 г.
Уточняется, что был сделан запрос в Государственный департамент США по возможным пострадавшим россиянам.
Взрыв произошел в здании торгового центра The Fountains, пишет CNN.
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