Суббота 6 июля , 22:07
Слегка Облачно + 13 °
Город
Московский урбанистический форум – 2019
Московский урбанистический форум – 2019
Южные горизонты
Новые Округа
Москва Центр
Пресса в образовании
Гибель подводников на АС-12
Саммит G20
Ситуация в Грузии
Московское долголетие
Конкурс «Московское качество»
Программа реновации жилья в Москве
Специальный репортаж
Адресная критика
Происшествия

Посольство РФ в США устанавливает, есть ли пострадавшие россияне при взрыве во Флориде

Александр Ахраменко
• 22:29 • 6 июля 2019
Точная причина взрыва неизвестна
0
doc763vjpw8uvnu9wkqgw
Точная причина взрыва неизвестна
Фото: CNN - YouTube

Консульский отдел посольства России в Соединенных Штатах выясняет, есть ли россияне среди пострадавших при взрыве газа в торговом центре в штате Флорида.

Взрыв в ТЦ раздался 6 июля, на месте происшествия находятся спасатели.

Согласно предварительным данным, при взрыве пострадали 20 человек, точная информация выясняется.

— Консульский отдел Посольства России в Вашингтоне выясняет, не пострадали ли при взрыве газа в городе Плантейшн наши сограждане, — говорится в заявлении представителей дипмиссии.

Уточняется, что был сделан запрос в Государственный департамент США по возможным пострадавшим россиянам.

Взрыв произошел в здании торгового центра The Fountains, пишет CNN

Читайте также: Сенатор призвал россиян отказаться от поездок в Тунис

Теги:
Яндекс Дзен Яндекс Новости Google news Получать рассылку

Новости СМИ2

Посольство РФ в США устанавливает, есть ли пострадавшие россияне при взрыве во Флориде
22:296 июля 2019
Происшествия
Пожар произошел в одном из зданий госпиталя имени Бурденко
22:086 июля 2019
Происшествия
Более 20 тысяч человек проголосовали за лучшие проекты на Московском урбанфоруме
22:066 июля 2019
Город
Столичный «Локомотив» в третий раз выиграл Суперкубок России
21:236 июля 2019
Спорт
Задержан мошенник, выдававший себя за инспектора ЦОДД
21:196 июля 2019
Происшествия
Суд арестовал тетю избитой девочки из Ингушетии
21:196 июля 2019
Закон
Сергей Собянин: Урбанфорум — это разговор о человеке, о том, насколько ему комфортно жить
20:426 июля 2019
Город
Перспективные направления городского развития назвали на форуме «Мой район»
19:486 июля 2019
Город
Комитет ПА ОБСЕ поддержал антироссийскую резолюцию по Крыму
19:226 июля 2019
Внешняя политика
Мужчина провалился в люк на Люблинской улице
19:016 июля 2019
Происшествия
Детей научат играть в шахматы в павильоне МЦД
18:496 июля 2019
Общество
Ребенок погиб и еще четыре человека пострадали в ДТП на трассе М11
18:236 июля 2019
Происшествия
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в столице 6 июля
18:216 июля 2019
Город
Улучшение ситуации с выдачей багажа в Шереметьеве произойдет в августе
17:566 июля 2019
Транспорт
Капитан перевернувшегося катера в Черном море вез людей незаконно
17:396 июля 2019
Происшествия
Метрополитен сообщил о возможных ограничениях на ближайших к стадиону «Динамо» станциях
17:066 июля 2019
Общество
Около 150 преображенцев приняли военную присягу в Музее Победы
16:496 июля 2019
Общество
МИД считает концепцию по «противодействию Кремлю» голосом из прошлого
16:246 июля 2019
Внешняя политика
Зеленский собирается решить вопрос «Северного потока — 2» через Трампа
16:136 июля 2019
В мире
Движение трамваев на Варшавском шоссе восстановили
15:266 июля 2019
Транспорт
Задерживается движение трамваев на Варшавском шоссе из-за ДТП
14:436 июля 2019
Происшествия
Сергей Собянин пригласил горожан на Московский марафон
14:326 июля 2019
Город
Сергей Собянин поздравил с днем рождения Тамару Синявскую
14:096 июля 2019
Культура
Мастер-классы по шахматам пройдут в павильоне МЦД в День семьи, любви и верности
13:396 июля 2019
Транспорт
Голикова подписала распоряжение о реализации плана развития волонтерства
13:246 июля 2019
Внутренняя политика
Пятикратный перегруз перевернувшегося катера подтвердили в СК
13:066 июля 2019
Происшествия
Росстат назвал регионы-«лидеры» по количеству разводов
12:486 июля 2019
Общество
Владимир Зеленский назначил нового губернатора Львовской области
12:246 июля 2019
В мире
Избитую в Ингушетии девочку поместили в барокамеру в клинике Рошаля
12:086 июля 2019
Происшествия
Более 400 шпал заменят в ходе реконструкции участка Филевской линии метро
12:026 июля 2019
Транспорт
Церемония похорон погибших подводников прошла в Санкт-Петербурге
11:526 июля 2019
Общество
Количество находившихся на борту перевернувшегося катамарана составляло 55 человек
11:296 июля 2019
Происшествия
Старшего научного сотрудника НИИ обокрали на три миллиона рублей
11:296 июля 2019
Происшествия
Сапсерфинг, йога и воздушные змеи: чем удивит москвичей экопикник
11:206 июля 2019
Город
Тишковец предупредил москвичей о пониженном атмосферном давлении
11:076 июля 2019
Город
Общежитие загорелось на юго-востоке Москвы
10:406 июля 2019
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на северо-востоке столицы
10:276 июля 2019
Происшествия
Пожар произошел в жилом доме в районе Кунцево
10:086 июля 2019
Происшествия
Двух человек спасли после падения машины в Яузу
09:436 июля 2019
Происшествия
Дождь и до 18 градусов тепла пообещали москвичам 6 июля
09:296 июля 2019
Город
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в США
09:106 июля 2019
В мире
Проездную карту «Тройка» сделают электронной
07:416 июля 2019
Город
Память погибших на АС-12 моряков почтили во Владивостоке
07:276 июля 2019
Происшествия
Посол РФ в США выразил надежду на расширение контактов двух стран
05:176 июля 2019
Внешняя политика
Новейшая российская огнеметная система получит искусственный интеллект
04:046 июля 2019
Армия
Количество бюджетных мест в российских вузах могут увеличить
03:496 июля 2019
Общество
Партия Порошенко подготовила петицию против возвращения РФ в ПАСЕ
03:166 июля 2019
В мире
США представили стратегию по противодействию России
02:286 июля 2019
В мире
Более 20 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
02:036 июля 2019
Город
Руины Вавилона внесли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО
01:396 июля 2019
Культура
Российские активисты начали сбор средств на памятник астронавту Армстронгу
00:576 июля 2019
Общество
Найдены все пропавшие без вести после ЧП с судном в Черном море
00:386 июля 2019
Происшествия
Леонид Рошаль: Состояние доставленной из Ингушетии девочки тяжелое
00:236 июля 2019
Общество
Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения
00:206 июля 2019
В мире
Представитель НАТО предложил России способ спасения ДРСМД
00:066 июля 2019
Внешняя политика
СК возбудил дело в связи с гибелью пассажиров катамарана в Черном море
23:375 июля 2019
Происшествия
Черепа необычной вытянутой формы нашли археологи в Китае
23:145 июля 2019
В мире
Таксист задержан в Москве по подозрению в грабеже и отравлении пассажира
23:075 июля 2019
Происшествия
Мужчины открыли стрельбу по отказавшимся знакомиться с ними девушкам
22:455 июля 2019
Происшествия
Избитую девочку из Ингушетии доставили в Москву
22:335 июля 2019
Дети
Вертолет эвакуировал в больницу ребенка с ожогами на востоке Москвы
22:125 июля 2019
Дети
Владельца перевернувшегося в Черном море судна задержали
22:045 июля 2019
Происшествия
Трассу Москва — Санкт-Петербург полностью откроют в октябре
21:525 июля 2019
Транспорт
Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации
21:455 июля 2019
Здоровье
Власти Москвы объяснили, почему еноты и лисы появились в столице
21:365 июля 2019
Город
Компенсационные автобусы запустят на Киевском направлении МЖД 6–7 июля
21:365 июля 2019
Транспорт
ЦОДД предложит признать самокаты и сегвеи видом транспорта
21:155 июля 2019
Транспорт
Тина Канделаки заявила, что нужно сохранить дружбу между Россией и Грузией
21:095 июля 2019
Звезды
Общественное пространство на Хохловской площади открыли после ремонта
21:085 июля 2019
Город
Похожее на ондатру животное заметили в сквере у Третьяковской галереи
20:435 июля 2019
Животные
Глава «Нафтогаза» заявил, что на Украине может произойти техногенная катастрофа
20:285 июля 2019
В мире
Расписание электричек Киевского направления изменится 6–7 июля
20:275 июля 2019
Транспорт
Два человека погибли после происшествия с катамараном в Черном море
19:575 июля 2019
Происшествия
СК проверяет информацию о стрельбе на детской площадке в Москве
19:425 июля 2019
Происшествия
Пожарные потушили возгорание в квартире на севере Москвы
19:305 июля 2019
Происшествия
Катамаран с 20 пассажирами опрокинулся в Черном море
19:225 июля 2019
Происшествия
Проект крупнейшей велопарковки в мире показали на Московском урбанистическом форуме
19:175 июля 2019
Город
Универсальную электронную подпись могут ввести в России
19:125 июля 2019
Общество
Сергей Собянин назначил заместителя главы Департамента ЖКХ Москвы
19:055 июля 2019
Город
Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре на АЗС в Новой Москве
18:565 июля 2019
Происшествия
Спрос на сердечно-сосудистые препараты вырос в России
18:565 июля 2019
Здоровье
Появилось видео огненного факела на АЗС в Новой Москве
18:405 июля 2019
Происшествия
Специалист оценил, насколько безопасны банкоматы в России
18:405 июля 2019
Общество
Первые два маршрута МЦД запустят в ноябре
18:275 июля 2019
Транспорт
Президент Грузии попросила соотечественников отдыхать на родине
18:205 июля 2019
В мире
Тему предпрофессионального образования обсудили на форуме «Мой район»
18:145 июля 2019
Общество
Два экскурсионных автобуса столкнулись в районе Красной площади
18:115 июля 2019
Происшествия
Началась реставрация звезды со шпиля здания Северного речного вокзала
18:005 июля 2019
Город
Арина Шарапова назвала уникальным проект «Московское долголетие»
17:565 июля 2019
Мой район
Подземная парковка вместительностью 2 тысячи мест появится на ВДНХ
17:555 июля 2019
Город
Польский суд экстрадирует в Россию совладельца ТЦ «Зимняя вишня»
17:505 июля 2019
Закон
Пожарные ликвидировали возгорание на газовой АЗС в Новой Москве
17:495 июля 2019
Происшествия
Роспотребнадзор изъял почти 270 килограммов молока за полгода в Москве
17:385 июля 2019
Город
Сергей Собянин назначил зампрефекта Северного административного округа Москвы
17:305 июля 2019
Город
Петр Бирюков рассказал, сколько парков, дворов и улиц благоустроили за последние годы
17:245 июля 2019
Город
Торговый центр эвакуируют из-за пожара на газовой АЗС в Новой Москве
17:185 июля 2019
Происшествия
Порошенко снял 34 миллиона долларов со своих счетов за один месяц
17:135 июля 2019
В мире
Человек пострадал при пожаре на газовой АЗС в Новой Москве
17:065 июля 2019
Происшествия
Движение на Базовской улице ограничат с 10 июля
16:585 июля 2019
Транспорт
Авиадебошир задержан в аэропорту Домодедово
16:475 июля 2019
Происшествия
Геннадий Онищенко призвал оценить практику выдачи подарочных наборов для первоклассников
16:395 июля 2019
Общество
Сергей Собянин объявил об экологической революции в Москве
16:335 июля 2019
Город
Максим Ликсутов: «Тройка» — самая популярная транспортная карта в Европе
16:325 июля 2019
Город
Препарат для быстрого восстановления после инсульта разработали в Подмосковье
16:265 июля 2019
Здоровье
Сергей Собянин призвал москвичей активно участвовать в развитии районов
16:165 июля 2019
Город
Владимир Зеленский говорил по-русски, выступая в Донбассе
16:145 июля 2019
В мире
Стало известно, когда лимит скорости на российских дорогах будет увеличен
16:145 июля 2019
Транспорт
Избитую девочку из Ингушетии привезут в центр Рошаля вечером 5 июля
15:535 июля 2019
Дети
Пенсионеры подали в суд на петуха за крики, мешающие спать по утрам
15:525 июля 2019
В мире
Амстердам не примет Евровидение в следующем году
15:515 июля 2019
Музыка
ФСБ подозревает помощника полпреда президента в УФО в государственной измене
15:365 июля 2019
Происшествия
Жилой дом 1956 года на Патриарших прудах отремонтируют
15:355 июля 2019
Город
Расписание электричек Савеловского направления изменится 8–10 июля
15:205 июля 2019
Транспорт
Движение восстановлено в районе Орехово-Борисово Южное
14:315 июля 2019
Происшествия
Аналитики выяснили, сколько россияне потратили на организацию свадеб в июне
14:205 июля 2019
Общество
Популярные среди москвичей виды спорта назвали на форуме «Мой район»
14:205 июля 2019
Город
Режим работы Московской канатной дороги изменится из-за фестиваля «Ласточка»
14:205 июля 2019
Город
Шесть сотрудников ФСБ России задержаны по подозрению в миллионных хищениях
14:025 июля 2019
Происшествия
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на 6 июля
13:485 июля 2019
Город
Началась отделка путевых стен станции «Лефортово»
13:475 июля 2019
Город
Загрузить еще

Как урегулировать количество питомцев в городских квартир...

18 июня 13:04
Эфиры Вечерка-ТВ

Как обеспечить безопасность имущества во время отпуска...

Наивный покупатель. Уловки столичных торговцев экопродукт...

Что работодатель получает, экономя на зарплате сотруднико...

Лера Бокашева

Амстердам отказал Евровидению. Скоро все откажут...

Никита Миронов

Гулять, глядя на Москву-реку

Михаил Виноградов

Оставьте лукавство, Алексей Леонидович...

Георгий Бовт

Появятся ли новые ракеты в Европе...

Ольга Кузьмина

Темнокожая «Русалочка». Осталось сделать черной Скарлетт ...

Митрополит Калужский и Боровский Климент

Верность Истине

Петр Бирюков

Набережные станут единым пространством...

Анатолий Сидоров

Жила-была заноза

Все мнения

Самые обсуждаемые материалы

Все комментарии
Created with Sketch. ОТПРАВИТЬ CTRL+ENTER