Александр Васильев рассказал о том, как правильно принимать комплименты
Ведущий телепрограммы «Модный приговор» Александр Васильев опубликовал на своей официальной странице в Instagram сообщение, в котором рассказал о том, как правильно принимать комплименты.
— «Большое спасибо!», «Спасибо, очень приятно!», «Спасибо, вы очень милы!» - на комплимент надо реагировать только так. Радуйтесь про себя, что ваши усилия по отбеливанию зубов, покраске волос и подбору одежды увенчались успехом, — написал телеведущий.
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Как принимать комплименты. Урок от Александра Васильева. ⠀ ⠀ Замечали ли вы такую вещь? Когда женщине говорят: «Как вы сегодня хорошо и молодо выглядите!», она отвечает: «Да что вы?! Я так постарела!» или «Ой, у меня чулки съехали, а вы мне такое говорите!»? У нас, во-первых, не умеют принимать комплименты, а во-вторых, их не отторгать. Вам могут сказать: «Какие у вас прекрасные глаза!» Но никогда не выдавайте в ответ: «Да что вы! Это линзы!» или «Какие у вас красивые волосы!» - «Ой, я недавно покрасилась!» Это невоспитанность. Все свои проблемы со зрением, с прической, а также с зубами и с подтяжкой лица оставляйте за кадром. ⠀ Но есть другая крайность – отвечать на комплименты: «Да, я знаю!». Это еще более ужасная форма невоспитанности. «Девушка, вы так красивы!» - «Мне уже говорили!» Или: «У вас таки красивые ноги!» - «Я в курсе!». ⠀ ⠀ «Большое спасибо!», «Спасибо, очень приятно!», «Спасибо, вы очень милы!» - на комплимент надо реагировать только так. Радуйтесь про себя, что ваши усилия по отбеливанию зубов, покраске волос и подбору одежды увенчались успехом. Но не говорите вслух: «Ой, знаете, это мне так дорого стоило!» Так вы сохраните чувство собственного достоинства. #александрвасильев #историкмоды #модныйприговор #первыйканал #alexandrevassiliev #fashionhistorian #fashionverdict
Публикация от Александр Васильев (@alexandre_vassiliev)
По его словам, только таким образом можно сохранить чувство собственного достоинства. При этом Александр Васильев назвал главные ошибки, которые люди делают, принимая комплименты. К ним он отнес фразы «Да, я знаю!», «Мне уже говорили!» и «Я в курсе» — телеведущий назвал их ужасной формой невоспитанности.
Александр Васильев подчеркнул, что в России большинство людей, во-первых, не умеют принимать комплименты, а во-вторых — их отторгать.
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