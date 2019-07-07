Россия ответила на критику США о запрете полетов в Грузию
США следует задуматься о собственных санкциях вместо «менторских поручений» по поводу ситуации с прекращением авиасообщения между Россией и Грузией. Соответствующее заявление на своей официальной странице в Facebook опубликовало Министерство иностранных дел России.
Сообщение стало реакцией на слова, сказанные ранее временной поверенной в делах США в Грузии Элизабет Руд. Она заявила о несправедливости и ненужности принятых Москвой в отношении Тбилиси мер.
— Как минимум с 1974 года и до настоящего времени не было ни одного дня, когда в отношении нашей страны не действовали какие-либо американские санкции, — подчеркнули в ведомстве, отметив, что на данный момент количество санкционных волн США достигло 65.
При этом российские дипломаты добавили, что жертвами «рестрикционной дубинки» Вашингтона стали множество стран, осуществляющих независимую политику.
Читайте также: Грузия потеряет 710 миллионов долларов из-за сокращения турпотока из России