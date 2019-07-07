Мужчина задержан в центре столицы при попытке незаконной продажи госнаград
Столичные полицейские в центре Москвы задержали мужчину, подозреваемого в попытке сбыта государственных наград времен СССР. Об этом проинформировали в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.
— У злоумышленника изъяты награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны II степени. Проведенной экспертизой установлено, что изъятые награды являются подлинными государственными наградами СССР, — указано в сообщении.
Подозреваемый был задержан на улице Арбат. Задержанный, 57-летний житель Москвы, утверждает, что нашел награды на улице. В отношении него было возбуждено уголовное дело. В настоящее время полицейские проводят ряд мероприятий, направленных на установление законного владельца государственных наград, передает Агентство городских новостей «Москва».
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