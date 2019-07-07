«Мне казалось, что он меня предал»: Клара Новикова рассказала о бывшем муже
Юмористка Клара Новикова поделилась воспоминаниями о своем бывшем муже, Викторе Новикове. По словам артистки, она так и не смогла простить его за алкоголизм и рукоприкладство, назвав такое поведение предательским.
— Сейчас никто не ударит — некому. Но тогда, мне казалось, что он меня предал, — рассказала Клара Новикова в программе «Честное слово» на Первом канале.
Артистка подчеркнула, что и сейчас не смогла бы стерпеть к себе грубого отношения. В те годы оно стало причиной расставания с супругом, которое оказалось очень болезненным и долгим. Справиться с трагедией в личной жизни Кларе Новиковой помогли только постоянные гастроли и выступления.
После расставания юмористка создала новую семью с журналистом Юрием Зерчаниновым, который всегда относился к жене с пониманием и поддерживал ее, передает StarHit.
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