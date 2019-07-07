Суперкубок на столичном поле. «Локомотив» завоевал первый трофей сезона

На ВТБ Арене - Центральном стадионе имени Льва Яшина открылся новый российский футбольный сезон. В матче за ОЛИМП - Суперкубок России сошлись чемпион страны «Зенит» из Санкт-Петербурга и обладатель Кубка московский «Локомотив». За игрой с трибун наблюдал репортер «ВМ».

Субботним вечером в Петровском парке было жарко, несмотря а то, что столичная погода не жаловала высокими температурами. Суперкубок - первая официальная игра сезона и шанс завоевать очередной трофей. Чем не затравка для хорошего футбола?

Жизнь внутри чащи закипела, как только на разминку вышли вратари «Зенита». Фанаты «Локо» встретили петербуржцев кричалками. Само собой, далекими от приличия. Болельщики «Зенита» в долгу не остались. У них в арсенале тоже есть парочка обидных выкриков в адрес «железнодорожников». Сразу видно, и те, и другие успели соскучиться по российскому футболу.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак с первых минут не отходил от бровки поля. Так раздухарился, что через 15 минут снял с себя куртку и засучил рукава белоснежной рубашки. Оппонент Семака наставник «Локо» Юрий Семин до поры в принципе не вставал со своего места. Но когда вышел на бровку, традиционно полетели искры. Ему уже 72, а живет игрой так, будто едва исполнилось 20. Всем бы такую прыть.

Суперкубок - первая официальная игра сезона и шанс завоевать очередной трофей. Чем не затравка для хорошего футбола Фото: Официальный Twitter-аккаунт ФК "Локомотив"

Нервов тренерам и болельщикам футболисты потрепали вдоволь. Но каков был матч! Так и не скажешь, что это первая официальная игра после отпуска. Сюжет игры - ходячий триллер. В первом тайме два мяча, в дебюте отличился форвард москвичей Федор Смолов, под занавес скидку Артема Дзюбы в гол превратил нападающий «Зенита» Сердар Азмун.

А во втором и вовсе шоу, зрителям даже было некогда отвлекаться на смартфоны. В неловкое положение москвичей поставил все тот же Азмун, Питер повел в счете. Фаны «Локо» продолжали верить в команду. К слову, Азмун стал только третьим игроком в истории Суперкубка, кто сумел сделать дубль. Кто ж знал, что через полчаса появится четвертый.

Наблюдать за трибунами было одно удовольствие. Особенно за центральными, где неоднородно расселись фаны «Локо» и «Зенита». Причем зачастую они были на соседних местах. Но к их чести, не ругались. Хотя больно смотреть, когда твой сосед радуется, а ты - нет. До 77 минуты торжествовали питерцы. Трофей был для них так близко.

Но вернемся к четвертому футболисту, сумевшему оформить дубль в Суперкубке. Хавбек «Локомотива» Алексей Миранчук сначала элегантным ударом с левой в дальний угол счет сравнял, а через пару мгновений закатил еще один гол, теперь уже точным выстрелом низом. Теперь торжествует «Локо». Дело было с 77 по 80 минуты.

«Зенит» утратил веру. Настолько, что полузащитник сине-бело-голубых Магомед Оздоев решил закончить матч раньше своих партнеров, получив вторую желтую карточку. Парень от «горчичника» перекипел: сначала ругался с резервным судьей, затем недобро пообщался с Семаком, что тот его оттолкнул в сторону раздевалки, а напоследок оставил пару ласковых еще и парню с ручной камерой, который работал рядом с полем.

Юрий Семин стал самым титулованным тренером с российскими командами в постсоветский период Фото: Официальный Twitter-аккаунт ФК "Локомотив"

А «Локо» дотерпел, и всей командой побежал праздновать завоевание трофея к своей фанатской трибуне. Семин после возвращения в Черкизово в 2016 году брал с «Локо» чемпионат и Кубок. Теперь в его копилке и Суперкубок России.

⁃ Сложная игра, первый официальный матч сезона, естественно, много ошибались, - сказал Сергей Семак после матча. - Пропустили три мяча, проблем много, вопросов много, нам есть над чем работать. Проигрывать всегда неприятно. «Локомотив» поздравляем с победой.

Семак ушел с пресс-конференции при сдержанном молчании журналистов. Юрию Семину после нее аплодировали. Лично для наставника Суперкубок стал 12-м трофеем, завоеванным с «Локо». Теперь Палыч, как его любя называют болельщики, стал самым титулованным тренером с российскими командами в постсоветский период.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юрий Семин, главный тренер ФК «Локомотив»:

- Хотел бы поблагодарить организаторов, все было идеально. Прекрасный стадион «Динамо». Игроки показали интересный хороший футбол, думаю, болельщики были довольны. Особенно наши. Поддержка была замечательная. Мы бились за первый приз нового сезона, за то, чтобы его обладателем стал «Локомотив». Тем более, выиграли у «Зенита», это сильная команда, укомплектована сильными футболистами. Мы выигрывали здесь чемпионат, брали Кубок. Стадион «Динамо» для нас счастливый.