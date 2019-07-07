Пенсионер? Есть работа!

Подходит к середине второй месяц лета, а в столичных фаст-фудах (и вокруг них) увядшими листьями трепещут рекламы «Иди к нам — график выберешь сам!» и подобные им.

Даже на первый взгляд среди работников общепита, как и среди сотрудников автозаправок или, например, асов «Керхера» на автомойках, недостает столичных студентов. Тех самых миллениалов, представителей поколений Y и Z. Тех, кому сегодня меньше тридцати.

Еще несколько лет назад картина выглядела значительно более четкой: молодежь увлеченно трудилась в кафе и столовых, на заправках и мойках, не редкостью было обнаружить студента в бригаде дорожных рабочих или на стройке.

Сейчас, конечно, в этих профессиях также есть миллениалы, но их единицы. А места молодых москвичей заняли молодые гости столицы. Конечно, первая мысль: «Вытеснили!» Но нет — как уверяют нас социологи и специалисты в области HR (подбор кадров — прим. «ВМ»), все значительно сложнее. Или проще, смотря как взглянуть.

Еще несколько лет назад картина выглядела значительно более четкой: молодежь увлеченно трудилась в кафе и столовых Фото: Антон Гердо, "Вечерняя Москва"

У тех, кто родился в «девяностые» и «нулевые», прибавилось запросов. Их больше не удовлетворяют условия, которые может дать самый проходной ресторан или популярнейшая в округе автомойка. По оценкам статистиков из PwC, почти все — 95 процентов! — миллениалов больше не готовы жертвовать личной жизнью, отдыхом и интересами ради работы.

Исключение — высокооплачиваемые места в московских и питерских стартапах, где допускают удаленную работу за очень хорошие зарплаты. Не менее чем в два раза выше, чем средние по Москве 65 тысяч/месяц. Этим, кстати, объясняется удивление «эйчаров», когда вчерашний школьник или третьекурсник вуза уверенно требует зарплату «топа» компании.

Как считают сами молодые люди, работа в их жизни не может занимать такую же часть дня, как у нынешних 40-летних. Но даже и в том случае, если им предлагают ставку меньше чем 40 часов в неделю, работодатель (по мысли молодежи) должен дать такую деятельность, которая позволяет развиваться. Это самое главное требование к вакансии. Деньги — на третьем месте. Потому и не встают они за «свободную кассу» в ближайшем заведении быстрого питания. Перспективы не видят. Рекламные потуги: «сам заработай себе на скутер» уже не проходят — родители, как правило, вполне удовлетворяют невеликие материальные потребности чад. Так что миллениал ценит в работе творческую составляющую и хочет быть участником выполнения высокой, лучше всего, глобальной («ау, Илон Маск!») миссии.

То есть на рынке труда таким подростком руководят зов сердца и другие нематериальные составляющие. Они не хотят рутины и готовы бросить даже стабильную высокооплачиваемую работу в офисе, чтобы заняться рисковым стартапом, который пришелся по душе. Тем более никто из них не станет тратить время на вакансию официанта. А уж какие горы доходов и славы (в воображении — прим. «ВМ») сулит работа в онлайне! По опросам разных социологических контор, юноши и девушки Y и Z видят себя Стивами Джобсами, Марками Цукербергами. На крайний случай — Павлом Дуровым. Вряд ли кто-то из них понимает, что на один миллиардный стартап приходятся тысячи убыточных и только десятки относительно «выстреливающих». Но это их не остановит, причем для «зет» Интернет — самая комфортная среда обитания, там они как рыба в море. Даже общение и личные отношения «зеты» переносят из реала в Сеть. Почему — предстоит разобраться, наверное, уже психологам.

Конечно, представленная статистическими агентствами картина описывает не всех, но теперь директору районного «МакДака» приходится прямо-таки охотиться за подростками. Даже на лето. Но есть и хорошая новость: еще чуть-чуть и туда начнут брать «молодых» пенсионеров.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»