Американский миллиардер задержан по подозрению в торговле людьми
• 08:05 • 7 июля 2019
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Отмечается, что в квартире миллиардера уже провели обыск. Суд по его делу назначили на 8 июля
Фото: http://moscow.sledcom.ru/
Американского миллиардера Джеффри Эпштейна задержали сотрудники правоохранительных органов США.
Мужчина подозревается в том, что уже долгое время одним из его постоянных источников доходов является торговля людьми с целью их последующей эксплуатации.
Как сообщает CBS, Эпштейн был задержан в аэропорте штата Нью-Джерси, недалеко от Нью-Йорка. На тот момент его самолет только что прибыл из Парижа. В авиагавани во время посадки предполагаемого торговца людьми уже ждали полицейские.
Отмечается, что в квартире миллиардера уже провели обыск. Суд по его делу назначили на 8 июля.
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