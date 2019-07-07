Не ради селфи, теперь точно

В столице — бум. Люди несутся посмотреть коллекцию Щукина. Билеты раскуплены, ажиотация.

Для специалистов посмотреть именно эту выставку — вопрос чести: по масштабу ей нет равных, ибо она впервые представлена в наиболее полном варианте, объединяющая картины, что были когда-то «разведены» по разным нашим хранителям художественных драгоценностей — музеям Москвы и Санкт-Петербурга. Но очередь, безусловно, состоит не из одних спецов — нет-нет, в ней «обычные люди». И вот что их влечет на эту выставку — вопрос, который не дает покоя общественности уже много лет.

Почему много лет, если выставке всего-ничего сроку? Да потому что «щукинская» выставка — очередная в череде тех, что «рвут все показатели».

Началось все, напомню, с Валентина Серова, с представления его работ. Ах, как ерничали тогда по поводу небывалого интереса! Мол, и так работы его можно посмотреть — висят вон в Третьяковке той же, иди и смотри… И чего там, я думала также и изумлялась. А Серова знают даже те, мол, кто не знают ничего — уж его девочку, что любила персики, даже Интернет давно превратил в мем.

Но прошел Серов — и пришел Айвазовский. Я его фанат и «маньяк». Из его музея в Феодосии меня выводили после закрытия, только что не под конвоем. Ну да, я еще маленькой пыталась понять: а может, вода все-таки настоящая? Именно на его выставке в Москве я увидела впервые потрясение высоким искусством подростков «поколения гаджетов». Это был единственный случай на моей памяти, когда телефоны были забыты и ничто не могло оторвать их глаз от гениальных полотен. А меня, самолюбиво полагающую, что я хорошо осведомлена относительно творчества Айвазовского, просто шокировала мысль: а как один человек мог за свою жизнь создать столько? Как он мог написать два таких полотна — за один день? А что ты сама можешь сделать за это время? И убогость ответа…

И тогда и подумалось: может быть, «именные» выставки «берут» публику именно этим? Ведь до того, как все полотна «морского гения» были собраны вместе, как-то невозможно было предположить масштаб и творчества, и личности?

Если до Щукина еще можно было говорить о том, что на выставки идут ради того, чтобы потом сказать «я был», поселфиться и поинстаграммиться, то после Щукина этого сказать нельзя. Тут иное Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Дальше случился Репин. Илья Ефимович, Пенаты, усы, борода, хитроватый взгляд из-под бровей… Его картины, обязательно встречающиеся как иллюстрации что в учебниках литературы, что в учебниках истории, тоже в «сознании масс» существуют разрозненно. А собрали вместе — и вот, глядишь, Репин. Гений! И номер раз в поисковых запросах в течение нескольких месяцев — впечатлившись, люди читают биографию, дивятся, возвращаются на выставку вновь или идут уже «подкованными»… И знают потом, понимают — Репин! Колосс. Потому что когда все вместе — опять масштаб. И опять становится ясно что-то очень важное — не только про искусство, но и про человека в нем. Про то, что один человек может оставить многим…

И вот — Щукин. Сергей Иванович. Тугая мошна. Не вылезал бы из Куршевелей, Абу-Даби отстроил бы заново вдоль и поперек, инкрустировав отхожие места якутскими бриллиантами. Мог! Однозначно мог. Но потратился на другое. Собирал шедевры — сначала неумело, наивно, потом став ценителем, знатоком, развив вкус. Он родился, кстати, в 1854-м, так что выставка «под дату». Впрочем, есть ли разница? Важно иное. Он, не проевший бездарно свой век, не почивший на лаврах на каких-нибудь островах, а создавший нечто необыкновенное, бесценное, — личность, чья ценность соизмерима с ценностью собранного им «по ниточке, по копеечке». И он, как личность, стоит сам по себе изумления не меньшего, чем то, что представлено. Хоть и не нарисовал в своей жизни ровным счетом ничего.

Если до Щукина еще можно было говорить о том, что на выставки идут ради того, чтобы потом сказать «я был», поселфиться и поинстаграммиться, то после Щукина этого сказать нельзя. Тут иное. Тут — интерес нешутейный, яркий, неутолимый. Может быть, в чем-то компенсационный, если есть ощущение пробелов в образовании. Может быть, просто живой, вообще характерный для людей нормальных. Но точно — не функция селфимании. И очень хорошо от этого на душе. Потому что, может быть, кого-то «заведет» простая мысль: и один может многое. Если очень хочет. О пользе же выставки и говорить нечего: это история страсти, сказала Марина Лошак, история страсти к искусству. Ну и величия души, конечно. И ажиотаж говорит, что никуда она не делась. Душа.

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