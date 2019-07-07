Более десяти человек погибли и свыше 40 пострадали после взрыва в Афганистане
• 08:50 • 7 июля 2019
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В числе погибших были четыре гражданских жителя и восемь представителей органов правопорядка
Фото: https://pixabay.com/ru/
На территории города Газни, что находится в Афганистане, террорист-смертник подорвал грузовик со взрывчаткой. В результате пострадали 43 человека, а 12 – погибли.
Террорист совершил нападение утром 7 июля. Его целью, как сообщает информационное агентство Pajhwork, был офис национального управления безопасности.
Уточняется, что, по предварительной информации, в числе погибших были четыре гражданских жителя и восемь представителей органов правопорядка.
Ответственность за совершенное террористом-смертником деяние взяло на себя движение «Талибан»*.
* «Талибан» - запрещенная в России террористическая организация
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