Воскресенье 7 июля , 10:07
Пасмурно + 13 °
Город
Московский урбанистический форум – 2019
Московский урбанистический форум – 2019
Южные горизонты
Новые Округа
Москва Центр
Пресса в образовании
Гибель подводников на АС-12
Саммит G20
Ситуация в Грузии
Московское долголетие
Конкурс «Московское качество»
Программа реновации жилья в Москве
Специальный репортаж
Адресная критика
Звезды

Ксения Новикова: Голодный человек раздражителен, а я могу поесть даже на ночь

Олег Сыров
• 09:25 • 7 июля 2019
Ксения Новикова и сейчас поет в группе «Блестящие». По общему времени работы в коллективе она рекордсмен 
Фото: из личного архива Ксении Новиковой
Ксения Новикова и сейчас поет в группе «Блестящие». По общему времени работы в коллективе она рекордсмен 
Фото: из личного архива Ксении Новиковой

Группу «Блестящие» можно назвать отдельным явлением в сфере российского шоу-бизнеса. Она появилась в далеком 1995 году и существует до сих пор. Мало того, что участницы коллектива всегда обладали хорошими вокальными данными, внешне они тоже очень привлекательны и «дразнят взгляд». Смелые сценические наряды девушек соперничают с их музыкальными хитами. Их всегда было интересно слушать, а еще интереснее — на них смотреть. Одна из самых ярких представительниц «Блестящих» — Ксения Новикова рассказала корреспонденту «Вечерней Москвы» о группе, творчестве и своей жизни.

— В раннем детстве вас отдали в музыкальную школу. По вашему желанию или родители заставили? 

— С детства я мечтала стать певицей. Папа и мама прислушались ко мне. В те времена подобные планы казались чем-то невообразимым, тем более когда исходили от ребенка. Эстрадных артистов было не так много, как сегодня, детских музыкальных коллективов — еще меньше. Это сейчас все пути открыты. Но так получилось, что в шесть лет я попала в ансамбль песни и пляски имени В.С. Локтева дворца детского творчества на Воробьевых горах. А в десять лет уже пела в детской эстрадной группе «Класс». 

— Помните ваши первые любимые песенки?

— Я очень любила песню Родиона Газманова «Трубочист, трубочист, ты меня научи». Нравились «Крылатые качели». У меня дома были качели. Их папа сделал сам. Рядом соорудил лесенки, повесил канаты, кольца. Такая самодельная детская площадка. Я обожала раскачиваться на этих качелях и петь. 

— Вы окончили Московский государственный университет культуры и искусств. Почему пошли на режиссерский факультет?

— Это вполне логично. Факультет готовит режиссеров театрализованных представлений и праздников. Он универсален: там обучают актерскому мастерству, ведь режиссер должен быть и актером, помимо этого преподают пение и танец. Получается симбиоз всех необходимых навыков. Я училась в эстрадно-джазовом колледже, это бывшее отделение Гнесинки. Там узкая направленность, хорошо дают эстрадный вокал. Потом поняла, что мне нужно больше, и пошла в университет. 

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра Благодаря соцсетям, блогам, которые веду сама, мои стихи находят своих читателей и слушателей
Благодаря соцсетям, блогам, которые веду сама, мои стихи находят своих читателей и слушателей Фото: из личного архива Ксении Новиковой

— Знания, полученные в вузе, пригодились?

— Конечно, очень. Причем я даже смогла передать их другим — преподавала два года. Лет пять назад меня пригласили в Московский гуманитарный университет на эстрадный факультет, где учила режиссуре. Может быть, когда-нибудь увижу среди звезд лица своих студентов, надеюсь на это. 

— Вы вели «Битву экстрасенсов». Случалось ли с вами что-то необычное, страшное? 

— Меня позвали, пару раз я участвовала там как ведущая, была задействована в экспериментах. Даже на кладбище возили. Не могу сказать, что меня что-то там испугало. Это была работа. Я выполняла обязанности ведущей шоу, и все. Если честно, это немножко не моя тема. 

— Ксения, у вас два сына, Мирон и Богдан. В будущем вы видите их музыкантами или певцами?

— Они любят музыку, даже танцуют хип-хоп и брейк-данс, учились этому. Но больше им нравится футбол. Они старательно тренируются. Мне кажется, их жизнь будет связана со спортом, а не с индустрией шоу-бизнеса. Хотя… Иногда события могут происходить непредсказуемо. 

— Ваш развод с Андреем Середой был достаточно жестким, он даже пытался увезти детей. Ничего не изменилось? 

— Отношения не наладились. Эпопея давно завершилась, детей я самостоятельно воспитываю уже шесть лет. С отцом сыновья не видятся, так получилось.

— Во время этих испытаний вы даже создали фонд, помогали другим?

— Да, со знакомыми я основала благотворительный фонд для защиты семей, и нескольким мы даже помогли. Но потом я отошла от такой деятельности. В этой сфере жесткие законы и свои рамки. Я в ней немного разочаровалась. Как человек всегда стараюсь помочь. Например, меня часто просят выступить. Если есть возможность — приезжаю.

С детства я мечтала стать певицей. Папа и мама прислушались ко мне, вспоминает Ксения Новикова Фото: из личного архива Ксении Новиковой

— В мае в прессе было множество сообщений о том, что мамы оставляют детей. Как такое вообще возможно?

— Да, я читала. В больнице, в торговом центре, на детской площадке… Это ужасно! Бог всему судья. Каждый раз, когда слышишь о таком, просто немеешь. Иногда кажется, что жизнь несправедлива. Порой хорошие люди мечтают о детках, а у них не получается. А некоторые почему-то рожают, как котят, а потом от них избавляются. Даже животные своих детенышей берегут, никогда не бросают! У меня нет слов оправдания для таких «мам».

— Насколько плотное у вас расписание дня?

— Бывает полный «загруз». Мчусь со съемки на съемку, потом куда-то на концерт. Участвую в телепередачах, даю интервью, общаюсь со слушателями на радио. Иногда выпадают дни поспокойнее, стараюсь проводить их с детьми. Вот сегодня отвезла их сама на тренировку, могу, не торопясь, с вами пообщаться. После, наверное, поедем с сыновьями в кино. Дождик ведь на улице. Все дни разные, но время на семью, на дом всегда выкраиваю. И это здорово — заниматься любимым делом и успевать общаться с родными.

— Вы проработали в «Блестящих» дольше остальных участниц, около 14 лет. Ностальгия по прежним временам бывает?

— Я и сейчас остаюсь в группе. По прежним «бешеным» временам не скучаю. Иногда мы вспоминаем, как это было. Но всему свое время. Сейчас существовать в таком графике, в каком мы жили, наверное, не смогла бы. Трудно представить, как мы это делали. В том ритме ни семья, ни рождение детей были невозможны. Все сложилось так, как надо, стабилизировалось. Я всем довольна.

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра Как человек всегда стараюсь помочь. Например, меня часто просят выступить. Если есть возможность — приезжаю
Как человек всегда стараюсь помочь. Например, меня часто просят выступить. Если есть возможность — приезжаю Фото: из личного архива Ксении Новиковой

— 6 июля Жанне Фриске могло бы исполниться 45. Но она неожиданно покинула нас. Насколько тесно вы с ней общались? Какой она была? 

— В коллективе между девочками отношения всегда были хорошие, при любых составах. Нередко мы проводили время вместе, отдыхать летали группами. Вообще дружили, никаких склок не было. Иногда завязывалась настоящая дружба. Например, Жанна более тесно общалась с Олей Орловой. Я больше времени проводила с Ирой Лукьяновой. Даже вне концертов, съемок и репетиций мы практически постоянно общались. 

Что сказать про Жанну? Она была очень доброй, заботливой и веселой. Это все замечали. Такая «мамочка» для всех, оберегала каждую. И внимательная, всегда хотела помочь. Не дай Бог, кто-то заболеет, она тут как тут. Чай советует выпить с чем-то, сама лекарства притащит. Обращалась с нами, как с детьми: «На улице холодно! А ну, надень шарф! Капюшон натяни!» А еще с ней здорово было отдыхать.

— Вы вместе снялись в «Ночном дозоре»?

— Да, мы поем с Жанной песню «Летала».

— Текст к песне «А я все летала» написан вами. Продолжаете сочинять?

— Я всю жизнь писала и пишу. Благодаря соцсетям, блогам, которые веду сама, мои стихи находят своих читателей и слушателей. Я сама записываю их. В одних случаях звучит мой голос за кадром, в других — читаю перед объективом камеры. Люди пишут отзывы, им нравится.

— Вы интересная женщина. Уже несколько лет официально свободны. Кто с вами сейчас в качестве любимого?

— Это секретная информация! Так и напишите!

Все дни разные, но время на семью, на дом всегда выкраиваю, поделилась Ксения Новикова Фото: из личного архива Ксении Новиковой

— Готовите ли вы для своих близких? Порадуете наших читателей рецептом чего-нибудь полезного и вкусненького?

— Да запросто! Записывайте! Берем индейку. Она подходит и тем, кто худеет, и тем, кто просто любит покушать. Сначала замочите в холодной воде горсть чернослива и столько же кураги. Потом нарежьте крупными кусочками. Смешайте пару столовых ложек подсолнечного масла с таким же количеством горчицы, добавьте несколько порубленных долек чеснока, немного соли и перца. Хорошенько смажьте получившимся составом мясо. После режем дольками пару зеленых яблок, перемешиваем с сухофруктами, обмазываем кашицей индейку. Заворачиваем все в фольгу, помещаем в духовку. При температуре 160–180 градусов запекать около 50 минут. Мы называем это блюдо «Индейка от Танюши». Готовить его меня научила няня моих детей, Таня. Оно прижилось, нравится всем, кто пробовал. Можете теперь передать читателям «Вечерки» блюдо от Ксюши, которое на самом деле от Танюши!

— Пара слов о диетах. Посоветуйте нашим читательницам: как держать себя в форме?

— Прежде всего, не надо морить себя голодом и сидеть на диетах! Клетка обладает памятью и своей логикой. Люди, которые голодают для улучшения фигуры, потом все равно резко набирают вес. Почему? Клетка помнит голод и делает запас на всякий случай. Получается обратный эффект. Разумеется, если похудеть надо быстро, к какому-то особенному моменту, то есть экстренные меры. Но лучше к ним не прибегать. Главное — не мучайте себя! Худеть надо не спеша. Если человек решил, что это ему нужно, надо постараться есть систематически. Исключить углеводы — сахар, мучное. Больше употреблять мяса, рыбы, морепродуктов. Периодически включайте в меню «длинные» углеводы. Их содержат свежие фрукты и овощи, ржаной хлеб, твердые сорта пшеницы. Надо много двигаться, лучше записаться в бассейн, хотя бы иногда делать массаж. Это просто здоровый образ жизни. Главное — принять решение и придерживаться такого режима. Голодный человек раздражителен. А я могу поесть даже на ночь. Но не булочку, а кусочек мяса. Результат, мне кажется, очевиден!

— Чем в недалеком будущем порадует нас группа «Блестящие» и вы лично?

— Надеюсь, скоро мы выдадим новую, хорошую песню, которая понравится всем. Наши продюсеры и мы создадим настоящий супер-хит. А я хочу выпустить для своих поклонников сборник стихов в книжном варианте. Отдельного издания я пока не публиковала, но все идет к этому.

Читайте также: Певица Ёлка: Я — старомодный однолюб

Ксения Новикова и сейчас поет в группе «Блестящие». По общему времени работы в коллективе она рекордсмен 
Фото: из личного архива Ксении Новиковой
Теги:
Яндекс Дзен Яндекс Новости Google news Получать рассылку

Новости СМИ2

Ольга Скабеева встала на защиту Зеленского после «странного» видео
10:337 июля 2019
Общество
Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
10:277 июля 2019
Происшествия
Путин поздравил работников морского и речного флота с праздником
10:087 июля 2019
Внутренняя политика
Авария с участием автобуса и легковушки произошла на востоке Москвы
09:567 июля 2019
Происшествия
Пенсионера задержали за нанесение ножевых ранений мужчине в Москве
09:467 июля 2019
Происшествия
Уголовное дело после аварии с бензовозом возбудили в Свердловской области
09:327 июля 2019
Происшествия
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летний зной
09:167 июля 2019
Город
Более десяти человек погибли и свыше 40 пострадали после взрыва в Афганистане
08:507 июля 2019
В мире
Американский миллиардер задержан по подозрению в торговле людьми
08:057 июля 2019
В мире
Странное поведение Зеленского связали с сильнодействующими препаратами
07:557 июля 2019
В мире
Количество погибших в аварии с бензовозом увеличилось до четырех человек
06:437 июля 2019
Происшествия
Названа оптимальная дневная норма употребления молочных продуктов
06:347 июля 2019
Общество
Британский посол в докладах начальству заявил о некомпетентности Трампа
06:107 июля 2019
В мире
«Передышка в циклонах»: синоптики рассказали о столичной погоде на 7 июля
05:317 июля 2019
Город
Стало известно о состоянии водителя взорвавшегося в Свердловской области бензовоза
04:517 июля 2019
Общество
Получение Украиной первой партии нефти из США прокомментировали в Совфеде
03:407 июля 2019
Внешняя политика
Более миллиона рублей украли из автомобиля в центре Москвы
03:267 июля 2019
Происшествия
Владимир Джабаров прокомментировал позицию ОБСЕ по Крыму
03:077 июля 2019
Внешняя политика
Три человека погибли при взрыве бензовоза в Свердловской области
02:447 июля 2019
Происшествия
Маршрут столичного автобуса № 38 изменят днем 7 июля
02:227 июля 2019
Город
Зеленский призвал руководителей четырех украинских таможен уволиться
01:467 июля 2019
В мире
Умер основоположник стиля босса-нова Жуан Жилберту
01:287 июля 2019
Культура
Мужчина задержан в центре столицы при попытке незаконной продажи госнаград
01:167 июля 2019
Происшествия
Четыре автомобиля столкнулись на юге Москвы
00:407 июля 2019
Происшествия
Россия ответила на критику США о запрете полетов в Грузию
00:357 июля 2019
Внешняя политика
Украина впервые в истории получила партию нефти из США
23:326 июля 2019
В мире
Геннадий Онищенко заявил, что Грузия должна поставить ему памятник
23:236 июля 2019
Общество
Посольство РФ в США устанавливает, есть ли пострадавшие россияне при взрыве во Флориде
22:296 июля 2019
Происшествия
Пожар произошел в одном из зданий госпиталя имени Бурденко
22:086 июля 2019
Происшествия
Более 20 тысяч человек проголосовали за лучшие проекты на Московском урбанфоруме
22:066 июля 2019
Город
Столичный «Локомотив» в третий раз выиграл Суперкубок России
21:236 июля 2019
Спорт
Задержан мошенник, выдававший себя за инспектора ЦОДД
21:196 июля 2019
Происшествия
Суд арестовал тетю избитой девочки из Ингушетии
21:196 июля 2019
Закон
Сергей Собянин: Урбанфорум — это разговор о человеке, о том, насколько ему комфортно жить
20:426 июля 2019
Город
Перспективные направления городского развития назвали на форуме «Мой район»
19:486 июля 2019
Город
Комитет ПА ОБСЕ поддержал антироссийскую резолюцию по Крыму
19:226 июля 2019
Внешняя политика
Мужчина провалился в люк на Люблинской улице
19:016 июля 2019
Происшествия
Детей научат играть в шахматы в павильоне МЦД
18:496 июля 2019
Общество
Ребенок погиб и еще четыре человека пострадали в ДТП на трассе М11
18:236 июля 2019
Происшествия
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в столице 6 июля
18:216 июля 2019
Город
Улучшение ситуации с выдачей багажа в Шереметьеве произойдет в августе
17:566 июля 2019
Транспорт
Капитан перевернувшегося катера в Черном море вез людей незаконно
17:396 июля 2019
Происшествия
Метрополитен сообщил о возможных ограничениях на ближайших к стадиону «Динамо» станциях
17:066 июля 2019
Общество
Около 150 преображенцев приняли военную присягу в Музее Победы
16:496 июля 2019
Общество
МИД считает концепцию по «противодействию Кремлю» голосом из прошлого
16:246 июля 2019
Внешняя политика
Зеленский собирается решить вопрос «Северного потока — 2» через Трампа
16:136 июля 2019
В мире
Движение трамваев на Варшавском шоссе восстановили
15:266 июля 2019
Транспорт
Задерживается движение трамваев на Варшавском шоссе из-за ДТП
14:436 июля 2019
Происшествия
Сергей Собянин пригласил горожан на Московский марафон
14:326 июля 2019
Город
Сергей Собянин поздравил с днем рождения Тамару Синявскую
14:096 июля 2019
Культура
Мастер-классы по шахматам пройдут в павильоне МЦД в День семьи, любви и верности
13:396 июля 2019
Транспорт
Голикова подписала распоряжение о реализации плана развития волонтерства
13:246 июля 2019
Внутренняя политика
Пятикратный перегруз перевернувшегося катера подтвердили в СК
13:066 июля 2019
Происшествия
Росстат назвал регионы-«лидеры» по количеству разводов
12:486 июля 2019
Общество
Владимир Зеленский назначил нового губернатора Львовской области
12:246 июля 2019
В мире
Избитую в Ингушетии девочку поместили в барокамеру в клинике Рошаля
12:086 июля 2019
Происшествия
Более 400 шпал заменят в ходе реконструкции участка Филевской линии метро
12:026 июля 2019
Транспорт
Церемония похорон погибших подводников прошла в Санкт-Петербурге
11:526 июля 2019
Общество
Количество находившихся на борту перевернувшегося катамарана составляло 55 человек
11:296 июля 2019
Происшествия
Старшего научного сотрудника НИИ обокрали на три миллиона рублей
11:296 июля 2019
Происшествия
Сапсерфинг, йога и воздушные змеи: чем удивит москвичей экопикник
11:206 июля 2019
Город
Тишковец предупредил москвичей о пониженном атмосферном давлении
11:076 июля 2019
Город
Общежитие загорелось на юго-востоке Москвы
10:406 июля 2019
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на северо-востоке столицы
10:276 июля 2019
Происшествия
Пожар произошел в жилом доме в районе Кунцево
10:086 июля 2019
Происшествия
Двух человек спасли после падения машины в Яузу
09:436 июля 2019
Происшествия
Дождь и до 18 градусов тепла пообещали москвичам 6 июля
09:296 июля 2019
Город
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в США
09:106 июля 2019
В мире
Проездную карту «Тройка» сделают электронной
07:416 июля 2019
Город
Память погибших на АС-12 моряков почтили во Владивостоке
07:276 июля 2019
Происшествия
Посол РФ в США выразил надежду на расширение контактов двух стран
05:176 июля 2019
Внешняя политика
Новейшая российская огнеметная система получит искусственный интеллект
04:046 июля 2019
Армия
Количество бюджетных мест в российских вузах могут увеличить
03:496 июля 2019
Общество
Партия Порошенко подготовила петицию против возвращения РФ в ПАСЕ
03:166 июля 2019
В мире
США представили стратегию по противодействию России
02:286 июля 2019
В мире
Более 20 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
02:036 июля 2019
Город
Руины Вавилона внесли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО
01:396 июля 2019
Культура
Российские активисты начали сбор средств на памятник астронавту Армстронгу
00:576 июля 2019
Общество
Найдены все пропавшие без вести после ЧП с судном в Черном море
00:386 июля 2019
Происшествия
Леонид Рошаль: Состояние доставленной из Ингушетии девочки тяжелое
00:236 июля 2019
Общество
Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения
00:206 июля 2019
В мире
Представитель НАТО предложил России способ спасения ДРСМД
00:066 июля 2019
Внешняя политика
СК возбудил дело в связи с гибелью пассажиров катамарана в Черном море
23:375 июля 2019
Происшествия
Черепа необычной вытянутой формы нашли археологи в Китае
23:145 июля 2019
В мире
Таксист задержан в Москве по подозрению в грабеже и отравлении пассажира
23:075 июля 2019
Происшествия
Мужчины открыли стрельбу по отказавшимся знакомиться с ними девушкам
22:455 июля 2019
Происшествия
Избитую девочку из Ингушетии доставили в Москву
22:335 июля 2019
Дети
Вертолет эвакуировал в больницу ребенка с ожогами на востоке Москвы
22:125 июля 2019
Дети
Владельца перевернувшегося в Черном море судна задержали
22:045 июля 2019
Происшествия
Трассу Москва — Санкт-Петербург полностью откроют в октябре
21:525 июля 2019
Транспорт
Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации
21:455 июля 2019
Здоровье
Власти Москвы объяснили, почему еноты и лисы появились в столице
21:365 июля 2019
Город
Компенсационные автобусы запустят на Киевском направлении МЖД 6–7 июля
21:365 июля 2019
Транспорт
ЦОДД предложит признать самокаты и сегвеи видом транспорта
21:155 июля 2019
Транспорт
Тина Канделаки заявила, что нужно сохранить дружбу между Россией и Грузией
21:095 июля 2019
Звезды
Общественное пространство на Хохловской площади открыли после ремонта
21:085 июля 2019
Город
Похожее на ондатру животное заметили в сквере у Третьяковской галереи
20:435 июля 2019
Животные
Глава «Нафтогаза» заявил, что на Украине может произойти техногенная катастрофа
20:285 июля 2019
В мире
Расписание электричек Киевского направления изменится 6–7 июля
20:275 июля 2019
Транспорт
Два человека погибли после происшествия с катамараном в Черном море
19:575 июля 2019
Происшествия
СК проверяет информацию о стрельбе на детской площадке в Москве
19:425 июля 2019
Происшествия
Пожарные потушили возгорание в квартире на севере Москвы
19:305 июля 2019
Происшествия
Катамаран с 20 пассажирами опрокинулся в Черном море
19:225 июля 2019
Происшествия
Проект крупнейшей велопарковки в мире показали на Московском урбанистическом форуме
19:175 июля 2019
Город
Универсальную электронную подпись могут ввести в России
19:125 июля 2019
Общество
Сергей Собянин назначил заместителя главы Департамента ЖКХ Москвы
19:055 июля 2019
Город
Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре на АЗС в Новой Москве
18:565 июля 2019
Происшествия
Спрос на сердечно-сосудистые препараты вырос в России
18:565 июля 2019
Здоровье
Появилось видео огненного факела на АЗС в Новой Москве
18:405 июля 2019
Происшествия
Специалист оценил, насколько безопасны банкоматы в России
18:405 июля 2019
Общество
Первые два маршрута МЦД запустят в ноябре
18:275 июля 2019
Транспорт
Президент Грузии попросила соотечественников отдыхать на родине
18:205 июля 2019
В мире
Тему предпрофессионального образования обсудили на форуме «Мой район»
18:145 июля 2019
Общество
Два экскурсионных автобуса столкнулись в районе Красной площади
18:115 июля 2019
Происшествия
Началась реставрация звезды со шпиля здания Северного речного вокзала
18:005 июля 2019
Город
Арина Шарапова назвала уникальным проект «Московское долголетие»
17:565 июля 2019
Мой район
Подземная парковка вместительностью 2 тысячи мест появится на ВДНХ
17:555 июля 2019
Город
Польский суд экстрадирует в Россию совладельца ТЦ «Зимняя вишня»
17:505 июля 2019
Закон
Пожарные ликвидировали возгорание на газовой АЗС в Новой Москве
17:495 июля 2019
Происшествия
Роспотребнадзор изъял почти 270 килограммов молока за полгода в Москве
17:385 июля 2019
Город
Загрузить еще

Как урегулировать количество питомцев в городских квартир...

18 июня 13:04
Эфиры Вечерка-ТВ

Как обеспечить безопасность имущества во время отпуска...

Наивный покупатель. Уловки столичных торговцев экопродукт...

Что работодатель получает, экономя на зарплате сотруднико...

Лера Бокашева

Амстердам отказал Евровидению. Скоро все откажут...

Ольга Кузьмина

Не ради селфи, теперь точно

Михаил Виноградов

Пенсионер? Есть работа!

Никита Миронов

Гулять, глядя на Москву-реку

Георгий Бовт

Появятся ли новые ракеты в Европе...

Митрополит Калужский и Боровский Климент

Верность Истине

Петр Бирюков

Набережные станут единым пространством...

Анатолий Сидоров

Жила-была заноза

Все мнения

Самые обсуждаемые материалы

Все комментарии
Created with Sketch. ОТПРАВИТЬ CTRL+ENTER