Ксения Новикова: Голодный человек раздражителен, а я могу поесть даже на ночь

Группу «Блестящие» можно назвать отдельным явлением в сфере российского шоу-бизнеса. Она появилась в далеком 1995 году и существует до сих пор. Мало того, что участницы коллектива всегда обладали хорошими вокальными данными, внешне они тоже очень привлекательны и «дразнят взгляд». Смелые сценические наряды девушек соперничают с их музыкальными хитами. Их всегда было интересно слушать, а еще интереснее — на них смотреть. Одна из самых ярких представительниц «Блестящих» — Ксения Новикова рассказала корреспонденту «Вечерней Москвы» о группе, творчестве и своей жизни.

— В раннем детстве вас отдали в музыкальную школу. По вашему желанию или родители заставили?

— С детства я мечтала стать певицей. Папа и мама прислушались ко мне. В те времена подобные планы казались чем-то невообразимым, тем более когда исходили от ребенка. Эстрадных артистов было не так много, как сегодня, детских музыкальных коллективов — еще меньше. Это сейчас все пути открыты. Но так получилось, что в шесть лет я попала в ансамбль песни и пляски имени В.С. Локтева дворца детского творчества на Воробьевых горах. А в десять лет уже пела в детской эстрадной группе «Класс».

— Помните ваши первые любимые песенки?

— Я очень любила песню Родиона Газманова «Трубочист, трубочист, ты меня научи». Нравились «Крылатые качели». У меня дома были качели. Их папа сделал сам. Рядом соорудил лесенки, повесил канаты, кольца. Такая самодельная детская площадка. Я обожала раскачиваться на этих качелях и петь.

— Вы окончили Московский государственный университет культуры и искусств. Почему пошли на режиссерский факультет?

— Это вполне логично. Факультет готовит режиссеров театрализованных представлений и праздников. Он универсален: там обучают актерскому мастерству, ведь режиссер должен быть и актером, помимо этого преподают пение и танец. Получается симбиоз всех необходимых навыков. Я училась в эстрадно-джазовом колледже, это бывшее отделение Гнесинки. Там узкая направленность, хорошо дают эстрадный вокал. Потом поняла, что мне нужно больше, и пошла в университет.

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра Благодаря соцсетям, блогам, которые веду сама, мои стихи находят своих читателей и слушателей Фото: из личного архива Ксении Новиковой

— Знания, полученные в вузе, пригодились?

— Конечно, очень. Причем я даже смогла передать их другим — преподавала два года. Лет пять назад меня пригласили в Московский гуманитарный университет на эстрадный факультет, где учила режиссуре. Может быть, когда-нибудь увижу среди звезд лица своих студентов, надеюсь на это.

— Вы вели «Битву экстрасенсов». Случалось ли с вами что-то необычное, страшное?

— Меня позвали, пару раз я участвовала там как ведущая, была задействована в экспериментах. Даже на кладбище возили. Не могу сказать, что меня что-то там испугало. Это была работа. Я выполняла обязанности ведущей шоу, и все. Если честно, это немножко не моя тема.

— Ксения, у вас два сына, Мирон и Богдан. В будущем вы видите их музыкантами или певцами?

— Они любят музыку, даже танцуют хип-хоп и брейк-данс, учились этому. Но больше им нравится футбол. Они старательно тренируются. Мне кажется, их жизнь будет связана со спортом, а не с индустрией шоу-бизнеса. Хотя… Иногда события могут происходить непредсказуемо.

— Ваш развод с Андреем Середой был достаточно жестким, он даже пытался увезти детей. Ничего не изменилось?

— Отношения не наладились. Эпопея давно завершилась, детей я самостоятельно воспитываю уже шесть лет. С отцом сыновья не видятся, так получилось.

— Во время этих испытаний вы даже создали фонд, помогали другим?

— Да, со знакомыми я основала благотворительный фонд для защиты семей, и нескольким мы даже помогли. Но потом я отошла от такой деятельности. В этой сфере жесткие законы и свои рамки. Я в ней немного разочаровалась. Как человек всегда стараюсь помочь. Например, меня часто просят выступить. Если есть возможность — приезжаю.

С детства я мечтала стать певицей. Папа и мама прислушались ко мне, вспоминает Ксения Новикова Фото: из личного архива Ксении Новиковой

— В мае в прессе было множество сообщений о том, что мамы оставляют детей. Как такое вообще возможно?

— Да, я читала. В больнице, в торговом центре, на детской площадке… Это ужасно! Бог всему судья. Каждый раз, когда слышишь о таком, просто немеешь. Иногда кажется, что жизнь несправедлива. Порой хорошие люди мечтают о детках, а у них не получается. А некоторые почему-то рожают, как котят, а потом от них избавляются. Даже животные своих детенышей берегут, никогда не бросают! У меня нет слов оправдания для таких «мам».

— Насколько плотное у вас расписание дня?

— Бывает полный «загруз». Мчусь со съемки на съемку, потом куда-то на концерт. Участвую в телепередачах, даю интервью, общаюсь со слушателями на радио. Иногда выпадают дни поспокойнее, стараюсь проводить их с детьми. Вот сегодня отвезла их сама на тренировку, могу, не торопясь, с вами пообщаться. После, наверное, поедем с сыновьями в кино. Дождик ведь на улице. Все дни разные, но время на семью, на дом всегда выкраиваю. И это здорово — заниматься любимым делом и успевать общаться с родными.

— Вы проработали в «Блестящих» дольше остальных участниц, около 14 лет. Ностальгия по прежним временам бывает?

— Я и сейчас остаюсь в группе. По прежним «бешеным» временам не скучаю. Иногда мы вспоминаем, как это было. Но всему свое время. Сейчас существовать в таком графике, в каком мы жили, наверное, не смогла бы. Трудно представить, как мы это делали. В том ритме ни семья, ни рождение детей были невозможны. Все сложилось так, как надо, стабилизировалось. Я всем довольна.

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра Как человек всегда стараюсь помочь. Например, меня часто просят выступить. Если есть возможность — приезжаю Фото: из личного архива Ксении Новиковой

— 6 июля Жанне Фриске могло бы исполниться 45. Но она неожиданно покинула нас. Насколько тесно вы с ней общались? Какой она была?

— В коллективе между девочками отношения всегда были хорошие, при любых составах. Нередко мы проводили время вместе, отдыхать летали группами. Вообще дружили, никаких склок не было. Иногда завязывалась настоящая дружба. Например, Жанна более тесно общалась с Олей Орловой. Я больше времени проводила с Ирой Лукьяновой. Даже вне концертов, съемок и репетиций мы практически постоянно общались.

Что сказать про Жанну? Она была очень доброй, заботливой и веселой. Это все замечали. Такая «мамочка» для всех, оберегала каждую. И внимательная, всегда хотела помочь. Не дай Бог, кто-то заболеет, она тут как тут. Чай советует выпить с чем-то, сама лекарства притащит. Обращалась с нами, как с детьми: «На улице холодно! А ну, надень шарф! Капюшон натяни!» А еще с ней здорово было отдыхать.

— Вы вместе снялись в «Ночном дозоре»?

— Да, мы поем с Жанной песню «Летала».

— Текст к песне «А я все летала» написан вами. Продолжаете сочинять?

— Я всю жизнь писала и пишу. Благодаря соцсетям, блогам, которые веду сама, мои стихи находят своих читателей и слушателей. Я сама записываю их. В одних случаях звучит мой голос за кадром, в других — читаю перед объективом камеры. Люди пишут отзывы, им нравится.

— Вы интересная женщина. Уже несколько лет официально свободны. Кто с вами сейчас в качестве любимого?

— Это секретная информация! Так и напишите!

Все дни разные, но время на семью, на дом всегда выкраиваю, поделилась Ксения Новикова Фото: из личного архива Ксении Новиковой

— Готовите ли вы для своих близких? Порадуете наших читателей рецептом чего-нибудь полезного и вкусненького?

— Да запросто! Записывайте! Берем индейку. Она подходит и тем, кто худеет, и тем, кто просто любит покушать. Сначала замочите в холодной воде горсть чернослива и столько же кураги. Потом нарежьте крупными кусочками. Смешайте пару столовых ложек подсолнечного масла с таким же количеством горчицы, добавьте несколько порубленных долек чеснока, немного соли и перца. Хорошенько смажьте получившимся составом мясо. После режем дольками пару зеленых яблок, перемешиваем с сухофруктами, обмазываем кашицей индейку. Заворачиваем все в фольгу, помещаем в духовку. При температуре 160–180 градусов запекать около 50 минут. Мы называем это блюдо «Индейка от Танюши». Готовить его меня научила няня моих детей, Таня. Оно прижилось, нравится всем, кто пробовал. Можете теперь передать читателям «Вечерки» блюдо от Ксюши, которое на самом деле от Танюши!

— Пара слов о диетах. Посоветуйте нашим читательницам: как держать себя в форме?

— Прежде всего, не надо морить себя голодом и сидеть на диетах! Клетка обладает памятью и своей логикой. Люди, которые голодают для улучшения фигуры, потом все равно резко набирают вес. Почему? Клетка помнит голод и делает запас на всякий случай. Получается обратный эффект. Разумеется, если похудеть надо быстро, к какому-то особенному моменту, то есть экстренные меры. Но лучше к ним не прибегать. Главное — не мучайте себя! Худеть надо не спеша. Если человек решил, что это ему нужно, надо постараться есть систематически. Исключить углеводы — сахар, мучное. Больше употреблять мяса, рыбы, морепродуктов. Периодически включайте в меню «длинные» углеводы. Их содержат свежие фрукты и овощи, ржаной хлеб, твердые сорта пшеницы. Надо много двигаться, лучше записаться в бассейн, хотя бы иногда делать массаж. Это просто здоровый образ жизни. Главное — принять решение и придерживаться такого режима. Голодный человек раздражителен. А я могу поесть даже на ночь. Но не булочку, а кусочек мяса. Результат, мне кажется, очевиден!

— Чем в недалеком будущем порадует нас группа «Блестящие» и вы лично?

— Надеюсь, скоро мы выдадим новую, хорошую песню, которая понравится всем. Наши продюсеры и мы создадим настоящий супер-хит. А я хочу выпустить для своих поклонников сборник стихов в книжном варианте. Отдельного издания я пока не публиковала, но все идет к этому.

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