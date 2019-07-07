Путин поздравил работников морского и речного флота с праздником
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником работников морского и речного флота РФ. Кроме того, глава государства заявил о важности водного транспорта в отношении социально-экономического развития страны.
Владимир Путин в поздравительной телеграмме написал, что указанная система играет значимую роль еще и в укреплении межрегиональных и международных связей.
— Водный транспорт по праву считается важной, неотъемлемой составляющей отечественного транспортного комплекса, — говорится в телеграмме президента, опубликованной на официальном сайте Кремля.
Путин подчеркивает, что в настоящее время перед работниками флота стоит ряд новых задач, в частности масштабная модернизация и совершенствование береговой, портовой инфраструктуры, внедрение современных управленческих схем и не только.
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