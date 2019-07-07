Наши десантные полки легко берут «чужие» аэродромы

Под Рязанью завершились масштабные маневры военнослужащих Тульского соединения Воздушно-десантных войск России.

Полковое тактическое учение под руководством командира Тульского воздушно-десантного соединения генерал-майора Павла Кирси проводилось с целью проверки готовности воинских частей соединения к практическим действиям и является одним из плановых этапов боевой подготовки. Маневры с парашютно-десантным и артиллерийским полками Тульского воздушно-десантного соединения изобиловали массой учебных эпизодов и прошли в стремительном, по-настоящему боевом, темпе. Десантники за короткий промежуток времени захватили аэродром условного противника, совершили маневр в заданный район с форсированием водной преграды, и, закрепившись на назначенном рубеже, отразили наступление «вражеских» подразделений.

Как сообщили «Вечерней Москве» в группе информационного обеспечения ВДВ Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, в рамках первого этапа учения самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВТА ВКС) на две площадки приземления были доставлены передовые отряды, предназначенные для захвата стратегически важных объектов. Погрузка личного состава в самолеты военно-транспортной авиации прошла скрытно, ранним утром.

Десантирование более 1000 военнослужащих ВДВ и 16 единиц военной техники - БМД-2, БТР-Д и УАЗ – стало полной неожиданностью для условного противника. С высоты 600 метров на парашютных системах Д-10 и парашютных систем специального назначения «Арбалет» бойцы российского воздушного десанта приземлились на аэродроме «супостата» и быстро захватили его. Задействованные в учениях самолеты военно-транспортной авиации после десантирования личного состава, совершив противозенитный маневр, вернулись на аэродром базирования.

В соответствии с замыслом полкового тактического учения личный состав Тульского соединения ВДВ после захвата аэродрома условного противника удерживал его, обеспечивая плацдарм для развертывания основных сил соединения.

На втором этапе маневров десантники, совершив марш в заданный район, форсировали водную преграду на штатной технике (БМД-2, БТР-Д), и, закрепившись, отразили атаки «противника».

В практических действий на незнакомой местности участвовали более 2000 военнослужащих Тульского соединения ВДВ, было задействовано около 300 единиц боевой и специальной техники, более 20 самолетов и вертолетов военно-транспортной, штурмовой и оперативно-тактической авиации.

- Военнослужащими дивизии были успешно выполнены все учебно-боевые задачи по одновременному десантированию подразделений парашютно-десантного и артиллерийского полков и захвату аэродрома условного противника, - оценил действия подчиненных командир Тульского воздушно-десантного соединения генерал-майор Павел Кирси. - Теперь десантники возвратятся в пункты постоянной дислокации и приступят к занятиям в соответствии с планом подготовки.

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