Движение трамваев восстановили на востоке Москвы после аварии
• 11:21 • 7 июля 2019
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В пресс-службе ГИБДД сообщили, что в результате аварии никто не пострадал
Фото: https://pixabay.com/ru/
Сотрудники пресс-службы ГИБДД столицы рассказали, что движение на Краснобогатырской улице полностью восстановили после дорожно-транспортного происшествия.
Ранее там столкнулись две машины. В результате аварии транспортное средство перекрыло трамвайные пути.
— В настоящее время движение полностью восстановлено. Пострадавших нет, — сообщили корреспонденту «Вечерней Москвы» в пресс-службе ГИБДД.
Добавим, что еще одна авария произошла 7 июля на Щелковском шоссе. Два автомобиля столкнулись в восемь утра возле дома 79. Пострадавших также нет.
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