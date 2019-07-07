Эксперты рассказали, как выглядеть моложе своего возраста
Эксперты-диетологи и профессиональные косметологи поделились несколькими советами по поводу того, каким образом женщина может выглядеть моложе собственного возраста.
Специалисты отмечают, что сохранить хорошую физическую форму до старости возможно, главное — это вера в себя.
Первое, о чем заявили эксперты — это необходимость регулярных тренировок. Нужно регулярно заниматься в спортивном зале, вести активный образ жизни. Специалисты напоминают, что виновник всех бед — это лишний вес. Именно из-за него человек может выглядеть гораздо старше биологического возраста. К тому же лишний вес оказывает негативное воздействие не только на внешний вид, но и на самочувствие.
Далее, диетологи дают совет, касающийся рациона питания. По их словам, чтобы выглядеть моложе, необходимо уменьшить потребление соленой пищи. Это связано с проблемами, которые может вызвать указанная приправа. К примеру, соль способствует повышению артериального давления. Эксперты советуют потреблять в пищу как можно больше фруктов и овощей. Белок также необходим. Насыщать организм протеином можно с помощью орехов.
Кроме того, говорят специалисты, стоит сократить время, проводимое у телевизора. И дело тут совсем не в излучении. Эксперты уточняют, что телевизор может вызывать яркие эмоции, в том числе смех. А часто смеяться — это значит приближать себя к появлению морщин.
Напоследок специалисты советуют нормализовать режим сна, передает портал «Версия».
Читайте также: Психологи рассказали, как стать счастливым человеком