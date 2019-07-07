Врачи сообщили, какие изменения тела нельзя игнорировать

Российские врачи рассказали, что в теле человека иногда происходят на первый взгляд незначительные изменения, которые нельзя игнорировать. Дело в том, что некоторые из них могут быть признаком болезни.

Например, такой симптом как трещины в уголках губ. Мало кто обращает на них внимание, а зря. Таким трещины могут свидетельствовать о некоторых инфекциях, дефиците важных витаминов и микроэлементов.

В свою очередь, отеки верхних век могут возникнуть ввиду проблем с почками. А нижние отекают, если со сбоями функционируют сердце и печень.

К тому же, мы редко задумываемся о том, что сухость кожи – это тоже симптом. Она может свидетельствовать о нехватке витаминов, диабете или же гормональных сбоях.

При интенсивном выпадении волос и бровей следует проверить щитовидную железу, а покраснение лица без видимых причин нередко указывает на скачки артериального давления, передает «МедикФорум».

Кроме того, не стоит обделять вниманием трещины на пятках. Это может быть знак, что у вас грибок или дефицит витаминов.

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