Почти 30 подъездов отремонтировали в районе Покровское-Стрешнево

27 подъездов жилых домов отремонтировали в районе Покровское-Стрешнево с начала года в рамках программы «Мой район». Такие данные приводит префектура Северо-Западного округа.
— Были выполнены работы по покраске стен, потолков, лестничных маршей, восстановлению напольного покрытия. Также приведена в порядок электропроводка и произведена замена светильников, отремонтированы старые или установлены новые почтовые ящики, — сообщили в пресс-службе префектуры Северо-Западного округа столицы.
Как сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу префектуры Северо-Западного округа, до конца года выполнят планово-предупредительный ремонт 62 подъездов. Все работы выполняет районный «Жилищник».
Подъезды ремонтируют по всей Москве. Так, до конца года в жилых домах района Митино уже отремонтировали 92 подъезда и до конца года отремонтируют еще 215. В Головинском районе, по информации пресс-службы Северного округа, уже к концу лета завершится ремонт в 113 подъездах.
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