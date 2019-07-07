Кандидат от партии «Слуга народа» рассказал о вреде Крыму со стороны Киева
Кандидат в депутаты Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Даниил Гетьманцев заявил, что Киев вредит жителям Крыма, отключая там водоснабжение.
По его словам, в настоящее время в политическом объединении не сформировалось единое мнение по данному вопросу. Однако сам Гетьманцев считает, что отключение воды — это неправильный метод.
— Я считаю, что, отключая водоснабжение оккупированным территориям, мы вредим людям, которые являются нашими гражданами. Мне кажется, что это не тот метод, который нужно использовать для возобновления контроля над нашими территориями, — говорит кандидат в депутаты в эфире телеканала ATR.
Напомним, что подача воды в Крым со стороны Украины прекратилась в тот момент, когда территория вернулась в состав Российской Федерации.
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