Лариса Долина могла потерять ребенка на съемках фильма «Мы из джаза»

Певица Лариса Долина, известная не только вокальными данными, но и актерским талантом, в 1984 году исполнила роль в фильме Карена Шахназарова «Мы из джаза».

Съемки оказались для Ларисы настоящим испытанием, так как она снималась, будучи беременной дочерью Ангелиной. Долина должна была лежать на сохранении, но не смогла отказаться от роли.

— Вообще, у меня была тяжелая беременность, я лежала на сохранении. И приезжала на съемки под расписку, которая была составлена Кареном Георгиевичем, — рассказывает артистка.

Певица вспоминает, что на съемки ее отпускали только по расписке с подписью режиссера. Кроме того, за ней каждый день приезжал специальный мосфильмовский автобус, который привозил и увозил ее.

Одной из самых сложных сцен Долина считает знаменитую проходку на лестнице.

— Все происходило на каблуках, а я тяжелая, шестой месяц. Этот поход для меня длился лет десять просто, — вспоминает актриса.

Съемки давались Ларисе с большим трудом, не смотря на поддержку всей съемочной группы.

— К счастью, я сохранила ребенка, — приводит слова певицы СтарХит.

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