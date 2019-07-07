Россия призвала Америку выработать новые условия ядерной сделки
Член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов заявил о призыве России в отношении США о выработке новых условий ядерной сделки. По мнению парламентария, это не тот вопрос, который стоит пускать на самотек.
Морозов отметил, что Россию беспокоит происходящее после выхода Штатов из ядерной сделки. Страна призывает Америку как можно быстрее сесть за стол переговоров и выработать новые условия сделки.
— Поскольку пускать ситуацию на самотек недопустимо и чревато большой войной на Ближнем Востоке, — цитирует Морозова РИА Новости.
Добавим, что 7 июля о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке объявил Иран. Ранее указанному государству зеркальным решением пригрозила Великобритания.
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