Лучших портных выбрали в столице
В технологическом колледже № 34 состоялся финальный этап городского конкурса профессионального мастерства «Московские мастера» по профессии «Портной».
11 лучших мастеров по пошиву и ремонту одежды, работающих на предприятиях бытового обслуживания города, соревновались за звание самого лучшего. По заданию им предстояло отшить универсальную и модную юбку клеш для девочки. Работу конкурсантов оценивало независимое жюри.
По результатам подсчета баллов, выставленных членами конкурсной комиссии участникам конкурса «Московские мастера», первое место завоевала Татьяна Агеева. «Серебро» досталось Алисе Ромашко, а «бронза» — Людмиле Скитяевой.
На церемонии награждения всем участникам и победителям были вручены свидетельства, дипломы, медали, подарки оргкомитета.
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