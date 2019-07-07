«Мой социальный центр» откроется в Марьиной Роще

Проект «Мой социальный центр» представил Департамент труда и социальной защиты населения на форуме «Мой район». Первый пилотный центр должен открыться в районе Марьина Роща.
Новый проект департамента — это открытое общественное пространство для старшего поколения. Помещение представляет собой комбинацию тематических зон: «Шумная гостиная», «Тихая гостиная», «Творческая мастерская», «Медиагостиная», «Многофункциональный спортивный зал», «Кулинарная студия» и «Актовый зал». Каждая из этих зон имеет свою функцию: в одной можно почитать книгу, в другой — поиграть в бильярд или пройти курс компьютерной грамотности.
— В ближайший год мы планируем открыть больше центров. Наполнение каждого из них будет зависеть от существующей застройки района, сложившейся инфраструктуры. Нам важно, чтобы любой гость нашего центра чувствовал себя как дома и имел возможность самовыражения, — отметил начальник управления проектов в сфере благополучия и долголетия Департамента труда и социальной защиты населения Александр Бодров.
На форуме «Мой район» представили стенд «Моего социального центра». В «Тихой гостиной» за три дня более 300 человек отдохнули, почитали книги, поиграли в разнообразные игры.
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