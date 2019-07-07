Резолюцию России против героизации нацистов отклонила ОБСЕ
Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) отклонил резолюцию России, которая направлена на борьбу с ксенофобией и героизацией нацизма.
Против нее выступили 25 делегатов, за — всего 11. Воздержавшихся от голосования оказалось 13 человек.
Как сообщает ТАСС, резолюция как документ включала в себя призывы к странам ОБСЕ сотрудничать в противодействии героизации нацизма.
В частности, она напоминала о Нюрнбергском процессе. Тогда трибунал признал СС и составные части преступными организациями. Резолюция представляет неонацизм как явление опасное, то есть такое, с которым нужно бороться всем политическим силам.
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