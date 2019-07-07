Аэропорт Домодедово ввел дополнительные меры безопасности
• 15:41 • 7 июля 2019
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Все рейсы благополучно прибыли в аэропорты следования
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
В столичном аэропорту Домодедово введены дополнительные меры безопасности после анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Сообщение о якобы заложенных взрывных устройствах на двух самолетах и в аэропорту поступили в субботу, 6 июля. В ходе проведенной проверки угрозы выявлено не было.
— При поступлении анонимных угроз предусмотрены дополнительные процедуры для обеспечения безопасности на территории аэропортового комплекса, — сообщили в аэропорту.
В пресс-службе добавили, что все рейсы благополучно прибыли в аэропорты следования, передает агентство городских новостей «Москва».
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