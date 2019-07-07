Столичные эксперты обсудили вопросы правильного питания в мегаполисе
В рамках форума «Мой район» во время круглого стола «Рацион жителей большого города» эксперты выступили с докладами, в которых рассказали, как правильно питаться жителям крупных городов.
Специалисты утверждают, что основной причиной проблем с питанием являются расстройства пищевого поведения. Психолог Никита Чернов рассказал, что в современном обществе еда воспринимается как способ получения удовольствия или инструмент для похудения. В итоге подобные проблемы из области психологии приводят к различным заболеваниям.
Кроме того, культивацией расстройства пищевого поведения занимаются некоторые СМИ или блогеры. Шеф-повар ресторана «Матрешка» Влад Пискунов посоветовал гражданам не верить некомпетентным людям из социальных сетей, а обращаться к диетологам.
А бренд-шеф сети кулинарных школ Live Kitchen Григорий Мосин отметил, что в целом в российских ресторанах блюда готовят хорошо: довольно долго и тщательно на низких температурах, однако организовать такой процесс в домашних условиях достаточно сложно, пишет издание Nation News.
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