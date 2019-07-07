Владимир Жидкин: Горнолыжные спуски станут центрами притяжения в Новой Москве

За семь лет городской бюджет выделил 350 миллиардов рублей на развитие Троицкого и Новомосковского округов. Как рассказал руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, на эти средства построили восемь станций метро, новые дороги, объекты социальной и инженерной инфраструктуры. Всего же в градостроительное развитие новых округов вложено порядка 1,3 триллиона рублей. В интервью «ВМ» глава столичного ведомства рассказал об инновационных проектах, которые будут реализованы в Новой Москве.

— Владимир Федорович, Троицкий и Новомосковский округа «обрастают» всей необходимой инфраструктурой. Однако жителям хочется видеть не спальный район, а все-таки чувствовать присоединенные территории полноценной частью столицы. Давайте поговорим о необычных проектах, которые в ближайшие годы реализуют в ТиНАО. Какие могли бы назвать?

— Троицкий и Новомосковский округа уже стали такой частью Москвы. Сюда пришли современные трассы с удобными тротуарами и освещением, открыты станции метро, строятся объекты соцкультбыта, есть комфортные дома, парки и скверы рядом с ними. Будут и уникальные проекты, среди них — горнолыжные спуски. Один из инвесторов уже подтвердил свое намерение реализовать такой проект.

— На прошедшем Московском урбанистическом форуме было подписано между московской и французской сторонами соглашение о переработке грунтов. Их как раз используют для создания таких склонов? Все-таки на присоединенных территориях нет гористой местности, чтобы любители спусков могли зимой кататься.

— Один из инвесторов уже подтвердил возможность принятия переработанного грунта для создания горнолыжных склонов. Но не только застройщик готов создавать такую инфраструктуру. Еще два горнолыжных склона намерен создать город.

— И эти два проекта Москва реализует без участия инвесторов?

— На первом этапе инфраструктуру создадим за счет городского бюджета. А уже потом на площадку может прийти инвестор, который построит вокруг склона все необходимые объекты рекреации: гостиницу, рестораны и другое. И такие объекты, как горнолыжные базы со спусками, могут стать хорошими драйверами развития для присоединенных территорий.

— Владимир Федорович, а где могут быть построены такие склоны?

— С инвестором уже прошли переговоры, выбрана площадка. Первый горнолыжный спуск появится недалеко от станции метро «Прокшино». Горка поменьше появится рядом с Красной Пахрой. Там практически создан парк, проект реализовали за счет городского бюджета. Третий горнолыжный комплекс будет самым крупным, он разместится неподалеку от Центральной кольцевой автодороги и Варшавского шоссе. Как раз самый большой объем грунта потратят именно на создание этого комплекса.

— Определены ли сроки реализации этих проектов?

— Инвестор уже приступил к созданию первого такого комплекса. Два других пока находятся в стадии проектирования. На это уйдет вторая половина этого и начало следующего года.

— Владимир Федорович, какие центры притяжения могут появиться в Новой Москве?

— Мы пролагаем создать образовательный кластер на территории административно-делового центра «Коммунарка». Мы начнем создавать его за счет города, а затем предлагать ряду столичных вузов переехать на новые территории. Освободившиеся в исторической части Москвы здания город возьмет в оборот. Так мы сможем компенсировать затраты на строительство новых кампусов. Мы получим еще один крупный инфраструктурный проект, который станет драйвером развития Коммунарки. Еще более масштабным проектом может стать создание филиала особой экономической зоны.

— А высокотехнологичные предприятия где можно разместить?

— В основном рассматриваются земельные участки вдоль Центральной кольцевой автодороги. Хорошая транспортная доступность будет на руку инвесторам. В Новой Москве есть уже ряд реализованных проектов, которые стали драйверами развития, но экономическую мощь присоединенных территорий мы продолжим наращивать.

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