Астролог предупредила о самой напряженной неделе года
Астролог Марина Невская опубликовала прогноз на следующую неделю, с 8 по 14 июля, и предупредила, что она станет одной из самых напряженных недель года.
По словам Невской, конфигурации положения планет предупреждают об опасности. Астролог не советует принимать опрометчивых решений, особенно в отраслях, от которых зависят человеческие жизни. К особой осторожности Невская призывает работников в сфере ядерной энергетики и напоминает, что «на похожих конфигурациях когда-то рванул Чернобыль».
— Все так же повышена опасность стихийных бедствий, землетрясений и техногенных аварий, сбоев в Интернете, — напоминает астролог.
Она призывает не начинать новых дел и отказаться от дорогих покупок. Кроме того, стоит сохранять объективность, ведь «сильные чувства и страсти будут находиться на переднем плане».
— Самое безопасное — это отдых вдали от мегаполисов и промышленных объектов в кругу близких или уединенно у безопасных водоемов. Посвятите себя творчеству, чтению, философии, не ввязывайтесь в конфликты, — подводит итог Марина Невская.
Читайте также: Астрологи назвали знаки зодиака, которым повезет во второй половине года