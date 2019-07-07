Директор московской школы прокомментировала идею запрета телефонов

Директор московской школы № 1374 Маргарита Бриткевич прокомментировала «Вечерней Москве» идею запрета телефонов в школе. По ее словам, тотальный запрет на использование гаджетов в образовательных учреждениях не нужен.

— Мне близка позиция уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой, которая считает так же, — отметила Бриткевич. — Необходимо найти конструктивное решение, чтобы были соблюдены права в том числе и школьников.

Директор школы добавила, что нужно выработать правила пользования гаджетами, ведь они должны приносить пользу, а не вред. Кроме того, Бриткевич подчеркнула, что в ее школе вопрос хранения телефонов ни разу не возникал.

— Если же обсуждение будет и возникнет необходимость, например, установить специальные шкафчики для хранения, то в принципе это возможно, — сказала она.

Маргарита Бриткевич считает, что гаджеты могут быть полезны в образовании. Но прежде всего важно, умеет ли педагог использовать гаджет в работе в качестве инструмента для обучения, а не для развлечения.

— В столичных школах активно используют «Московскую электронную школу», цифровые или электронные образовательные материалы, а также электронные журнал и дневник, — напомнила она. — Учителя используют сценарии уроков, учебные пособия, образовательные материалы, аудио, видео и тестовые задания, которые представлены в МЭШ, а ребята решают различные тесты, задачники, интерактивные тренажеры.

По словам директора московской школы, электронными сервисами пользуются и родители. С помощью электронного дневника они регулярно смотрят учебный план своего ребенка, какой материал ему нужно повторить и какие задания выполнить.

Напомним, что идею о запрете приносить телефоны в школу высказала председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко. Она считает, что хранить их негде, поэтому есть вероятность, что устройства могут украсть.

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