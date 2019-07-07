Медосмотр не для галочки

Всеобщую диспансеризацию объявил премьер-министр Дмитрий Медведев. В течение полутора лет все взрослое население страны должно показаться врачам. Теперь проходить ежегодный медицинский осмотр положено каждому, кто достиг 40-летнего возраста. Планируется мощная информационная поддержка диспансеризации, которая призвана сделать ее популярной.

Хочется верить, что нынешняя кампания сумеет сломать худшие традиции массовых профосмотров, заложенные еще в СССР. В их числе – формализм, когда прием ведется лишь для галочки, чтобы выполнить план. Это позволяет поликлинике получить неплохие деньги. Если люди не приходят сами, их «обследуют» на бумаге. Со времен первого наркома здравоохранения Семашко диспансеризация сопровождается приписками, порой превращаясь в откровенную профанацию. Но есть и другие проблемы, которые кроются гораздо глубже.



Зачем вообще нужна диспансеризация? Нам сызмальства внушают, что профилактика гораздо эффективнее лечения запущенного заболевания. Выявление патологии на ранних стадиях позволяет увеличить продолжительность жизни. Только все это – лишь слова, хоть и звучащие вполне убедительно. Сейчас век доказательной медицины, а с доказательствами пользы диспансеризации в ее привычном виде возникают проблемы.

В мировой медицине золотым стандартом оценки эффективности служат так называемые рандомизированные исследования. Участников эксперимента делят на две группы, и одни получают, к примеру, новый препарат, а другие – пустышку. При этом никто не знает, что принимает на самом деле. Сравнение результатов позволяет сделать выводы о реальной пользе от новинки. Так вот, в нашей стране никто и никогда серьезно не изучал влияние диспансеризации на продолжительность жизни. А вот за рубежом рандомизированные исследования в этой области проводились неоднократно.

Граждане, следящие за своим здоровьем, бывают у врачей без всякой диспансеризации Фото: Павел Волков, "Вечерняя Москва"

Самое фундаментальное – в Скандинавии, где несколько десятков лет наблюдали за здоровьем 250 тысяч человек. Первая группа регулярно проходила профосмотры и сдавала анализы, результаты направлялись лечащим врачам. Люди же из контрольной группы обращались к докторам как обычно – по необходимости. Выводы исследователей не просто удивляют – шокируют! Оказывается, профилактические медосмотры не влияют ни на число инфарктов и инсультов, ни на частоту госпитализаций и выдачи листков нетрудоспособности. А самое главное, что они не уменьшают смертность, в том числе от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. То, что диспансеризация помогает увеличить продолжительность жизни, на поверку оказывается мифом.

Неужели же нет пользы от ранней диагностики? Конечно, есть, в этом никто не сомневается. Но выявить болезнь – еще не значит ее вылечить. Граждане, следящие за своим здоровьем, бывают у врачей без всякой диспансеризации. А не следящие – не лечат даже обнаруженные болячки. По-настоящему эффективны не массовые обследования здоровых людей, а научно обоснованные скрининги, например, на рак некоторых локализаций. Общие же осмотры, ЭКГ, ультразвуковое исследование, биохимические анализы крови ничего не дают в плане прогноза.

Хорошо, что программа диспансеризации меняется, в нее постепенно вводят скрининговые тесты. Но работы еще непочатый край – если, конечно, целью ставится не бравурная отчетность, а реальное соответствие уровня диспансеризации современному развитию медицины.

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