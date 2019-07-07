Кузнецова призвала делать качественное кино и не увлекаться запретами

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова в рамках открытия международного кинофестиваля «В кругу семьи» в Ярославле заявила, что важно производить качественное кино, а не гоняться за запретами.

По ее словам, наш информационный век насыщен новыми событиями и явлениями.

— Когда мы сталкиваемся с новыми явлениями, первое, что приходит в голову - запретить. Запретить скорее все плохое и чтобы ничего больше никуда не прошло, — рассказывает Кузнецова.

Однако она объясняет, что такой подход едва ли является эффективным. Поэтому омбудсмен считает, что стоит просто снимать качественные продукты, и надеется, что выделенный в этом году Минкультуры миллиард рублей на производство отечественных семейных и детских фильмов, а также мультфильмов будет использован «достойно».

— Запретив одно, появляется другое, запретив другое - появляется третье. И пока мы гоняемся за запретами, все другое появляется и появляется. Поэтому важно делать следующее: важно делать хорошее, производить то, что на самом деле полезно и нужно нашим детям, — приводят слова Кузнецовой РИА Новости.

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