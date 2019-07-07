«Вертолетное такси» скоро изобретут. И полетим...

Новость, похожая на фантастику: во вполне обозримом будущем в Москве и Подмосковье входящий в «Ростех» холдинг «Вертолеты России» собирается запустить вертолетное такси.

Без пробок, по воздуху. На ковре-вертолете, мимо радуги, как пели харизматичные братья из «Агаты Кристи». Представляете, согласно проекту, «воздушное такси» запустят, ориентировочно, уже в 2025 году.

Пресс-служба «Вертолетов России» в общих чертах рассказала о том, какие именно аэро-перевозки будут. Первый - из города в область, на большие расстояния, от сотни километров. Типа рейсовых автобусов, только по воздуху. Второй - полет по расписанию из города в аэропорт, с вместимостью до пяти пассажиров. И самый интересный для москвичей вариант - вип-такси из района в район, по воздуху, без пробок, по одному-паре человек. Такой полет протяженностью всего около пятнадцати минут обойдется в сумму около 3000 рублей. Круто!

В основе «вертолетного такси» положен легкий однодвигательный вертолет VRT500. Его пассажировместимость до пяти пассажиров. Сертификация вертолета запланирована на 2022 год.

В основе «вертолетного такси» положен легкий однодвигательный вертолет VRT500 Фото: Наталья Феоктистова, "Вечерняя Москва"

Ну, конечно, «вертолетное такси» станет новым витком в транспортной жизни города. Даже не верится, что такое возможно... Но - понимаю, что так же дико и страшно, нереально-фантастически, было когда-то для москвичей пересесть, скажем, с конки на автомобиль. Казалось, что лошадь с извозчиком это вечное, а машина с мотором - для самых избранных и ненадолго. Однако прошло не так много времени, и извозчики исчезли как класс, а автомобильные права есть у каждого второго. Сделало ли это нас счастливее? Риторический вопрос. С одной стороны, сократилось время в пути и комфорт передвижения. С другой стороны - испорченная автомобильными выхлопами экология и извечные «пробки». Конки-то в пробках не стояли... Течение времени стало другим, оно ускорилось неимоверно.

Вертолетное такси убыстрит его бег еще сильнее.

Плюсы обязательно компенсируются минусами - по-другому просто не бывает.

Но пока... пока я закрываю глаза и представляю, как буду рассекать на красном (непременно) вертолетном такси со сверх-скоростью. Над шумящим и прекрасным городом. Вот тогда-то и наступит самое настоящее счастье, хочется подумать.

Но - проклятый багаж знаний, он тут же припоминает мне известное и удивительно точное: «В фантастических романах главное это было радио. При нем ожидалось счастье человечества. Вот радио есть, а счастья нет». Илья Ильф, из записных книжек. Меньше чем сто лет назад...

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